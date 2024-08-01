罷謝挺謝白熱化！ 國民黨街頭快閃宣講 批側翼抹黑謝國樑

中國國民黨基隆市黨部今天在信義市場，舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講活動，市議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱和市黨部副主委劉經緯，先後開講聲援謝國樑，指謝守護市產，被抹黑並發動罷免，根本是民進黨的煙霧彈，呼籲支持謝國樑的市民一定要出來投「不同意罷免」票。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，基隆市選委會正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，查對結果將決定罷免案是否成立。

國民黨認為民進黨投入罷謝行動，目的是為了月年立委大罷免潮，奪回國會主導權，黨中央和地方黨部接連舉辦國會改革宣講活動，基隆市黨部昨天在信義市場舉辦快閃活動，宣揚國會改革訴求並聲援謝國樑。

基隆市議會國民黨團副書記長曾紀嚴說，凱米颱風日前來襲，高雄市區淹大水，孰令致之？立法院長韓國瑜先前擔任高雄市長，強調路平、燈亮、水溝通，清理下水道卻被民進黨罷免，高雄市民正深受其害。

曾紀嚴表示，謝國樑當選後把市產拿回來，是為了市民的權益設想，卻讓有心人因此不高興提出罷免，呼籲善良的基隆百姓一定要出來，投下「不同意罷免」票。

基隆市議員何淑萍認為謝國樑勤政愛民，沒有貪汙，卻因為保護市產而被抹黑，並被側翼團體發動罷免，這樣是對的事嗎？請善良的市民睜開雙眼，不要被蒙蔽。

何淑萍認為，這次連署罷免謝國樑，民進黨的目的是之後要罷免國民黨的立委，好讓民進黨國會席次增加。罷免花的錢是納稅人的血汗錢，還讓為大家服務的市長、立委甚至市議員，因要面對罷免無法兼顧服務品質，真是勞民傷財，沒有天理，如果要舉辦罷免投票，拜託大家一定要出來投不同意罷免票。

市議員韓世昱希望大家少點口水，多點做事。早上參加早起會活動，想到謝國樑上任以來，為了早起會民眾的便利增建廁所，這都是謝為市民權益設想的公共設施。前市長林右昌上任前1、2年也沒什麼政績，上任第3年才逐漸顯現，如果要舉辦罷免投票，懇請大家一定要出來投不同意罷免票，給謝國樑時間把政見做好，拿出政績。