快訊

桃園社區驚見未爆彈！現場拉封鎖線 軍方急赴現場確認

「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

買1顆水煎包就中千萬！統一發票15名千萬幸運兒 中獎清冊出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷謝挺謝白熱化！ 國民黨街頭快閃宣講 批側翼抹黑謝國樑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今在信義市場舉辦快閃宣講活動，基隆市議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱等人聲援謝國樑。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今在信義市場舉辦快閃宣講活動，基隆市議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱等人聲援謝國樑。圖／國民黨基隆市黨部提供

中國國民黨基隆市黨部今天在信義市場，舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講活動，市議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱和市黨部副主委劉經緯，先後開講聲援謝國樑，指謝守護市產，被抹黑並發動罷免，根本是民進黨的煙霧彈，呼籲支持謝國樑的市民一定要出來投「不同意罷免」票。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，基隆市選委會正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，查對結果將決定罷免案是否成立。

國民黨認為民進黨投入罷謝行動，目的是為了月年立委大罷免潮，奪回國會主導權，黨中央和地方黨部接連舉辦國會改革宣講活動，基隆市黨部昨天在信義市場舉辦快閃活動，宣揚國會改革訴求並聲援謝國樑。

基隆市議會國民黨團副書記長曾紀嚴說，凱米颱風日前來襲，高雄市區淹大水，孰令致之？立法院長韓國瑜先前擔任高雄市長，強調路平、燈亮、水溝通，清理下水道卻被民進黨罷免，高雄市民正深受其害。

曾紀嚴表示，謝國樑當選後把市產拿回來，是為了市民的權益設想，卻讓有心人因此不高興提出罷免，呼籲善良的基隆百姓一定要出來，投下「不同意罷免」票。

基隆市議員何淑萍認為謝國樑勤政愛民，沒有貪汙，卻因為保護市產而被抹黑，並被側翼團體發動罷免，這樣是對的事嗎？請善良的市民睜開雙眼，不要被蒙蔽。

何淑萍認為，這次連署罷免謝國樑，民進黨的目的是之後要罷免國民黨的立委，好讓民進黨國會席次增加。罷免花的錢是納稅人的血汗錢，還讓為大家服務的市長、立委甚至市議員，因要面對罷免無法兼顧服務品質，真是勞民傷財，沒有天理，如果要舉辦罷免投票，拜託大家一定要出來投不同意罷免票。

市議員韓世昱希望大家少點口水，多點做事。早上參加早起會活動，想到謝國樑上任以來，為了早起會民眾的便利增建廁所，這都是謝為市民權益設想的公共設施。前市長林右昌上任前1、2年也沒什麼政績，上任第3年才逐漸顯現，如果要舉辦罷免投票，懇請大家一定要出來投不同意罷免票，給謝國樑時間把政見做好，拿出政績。

劉經緯指民進黨是專門搞鬥爭的政黨，現任秘書長林右昌是前基隆市長，政見跳票不計其數，不負責任卻也沒有被提罷免，現在反倒為了民進黨的利益罷免謝國樑，完全是雙標政黨。公道自在人心，拜託鄉親支持謝國樑。

國民黨基隆市黨部今在信義市場舉辦快閃宣講活動，基隆市議員韓世昱（右一）聲援謝國樑。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今在信義市場舉辦快閃宣講活動，基隆市議員韓世昱（右一）聲援謝國樑。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今在信義市場舉辦快閃宣講活動，基隆市議員何淑萍（左一）聲援謝國樑。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今在信義市場舉辦快閃宣講活動，基隆市議員何淑萍（左一）聲援謝國樑。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今在信義市場舉辦快閃宣講活動，基隆市議員曾紀嚴聲援謝國樑。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今在信義市場舉辦快閃宣講活動，基隆市議員曾紀嚴聲援謝國樑。圖／國民黨基隆市黨部提供

國會改革 國民黨 基隆市選委會 林右昌 民進黨 罷免 謝國樑

延伸閱讀

柯文哲放話罷免2綠委 謝國樑盼「不要有罷免」：讓大家好好做事

頻遭騷擾、干擾 謝國樑：雙方都應有表達的時間跟空間

柯文哲嗆要罷免 吳思瑤：自家孩子沒教好要打別人出氣

謝國樑吃早餐被跟騷 國民黨：絕不容許惡罷行徑

相關新聞

罷謝挺謝白熱化！ 國民黨街頭快閃宣講 批側翼抹黑謝國樑

中國國民黨基隆市黨部今天在信義市場，舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講活動，市議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱和市黨...

音樂城市表揚模範父親、好人好事代表 結合演唱會登場

基隆市今天表揚模範父親暨好人好事表揚，市長謝國樑出席向得獎者表達敬意。過去表揚大會多在市府禮堂舉辦，今年改到基隆表演藝術...

6月住台東抽獎活動 10位幸運兒出爐、最大獎獲6萬6千元旅遊獎勵金

0403花蓮地震影響花東觀光產業，台東縣政府推出「6月住台東抽萬元旅遊金」抽獎活動，今天所有獎項在律師見證下，電腦隨機抽...

柯文哲放話罷免2綠委 謝國樑盼「不要有罷免」：讓大家好好做事

「民間團體」發起罷免涉案的新竹市長高虹安，民眾黨主席柯文哲放話要罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶。面對罷免考驗的基隆...

頻遭騷擾、干擾 謝國樑：雙方都應有表達的時間跟空間

基隆市長謝國樑連日上街問候民眾，並開直播宣傳市政，昨天遇婦人跟隨騷擾，今天有人當面喊「拆樑行動差你一票」。謝國樑說，他尊...

北迴線中斷交通不便 花蓮議員籲增開公路班車方便轉乘

凱米颱風重創花蓮北上交通，鐵路北迴線至今中斷，蘇花公路和仁到崇德受阻1周後已搶通，但每天僅3時段放行，考量北迴線即使部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。