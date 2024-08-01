快訊

下班別忘帶傘！午後對流雲系發展旺盛 10縣市大雨一路下到晚上

Live／周天成全面發功 壓制奈良岡功大第二局11:3領先

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

頻遭騷擾、干擾 謝國樑：雙方都應有表達的時間跟空間

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）今天說，他絕對真誠尊重不同意見，但希望雙方都要在理性、平和的環境下，各自訴求自己的理念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天說，他絕對真誠尊重不同意見，但希望雙方都要在理性、平和的環境下，各自訴求自己的理念。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑連日上街問候民眾，並開直播宣傳市政，昨天遇婦人跟隨騷擾，今天有人當面喊「拆樑行動差你一票」。謝國樑說，他尊重不同意見，包括罷免團體提出的論述跟想法，但雙方都應有表達意見的時間跟空間，最好能夠不要彼此干擾。

1名穿著印有「拆樑大隊」文字上衣的婦人，昨早在謝國樑結束直播，前往早餐店途中一路尾隨，讓謝陣營感覺不舒服。發動罷謝的山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，不特別回應個人行為。謝對過去爭議市政的不作為，才有民眾到現場表達訴求，希望之後可以提供更多正當管道交換意見，不是不接受就消音處理。

謝國樑今早到舊國光客運站旁與通勤族和民眾打招呼，開直播宣傳市政時，「台灣國辦公室」理事長陳峻涵上前跟謝合照時，說出「拆樑行動差你一票」口票，謝聽到後，回說「謝謝」並輕拍陳的肩膀與他拉開距離，畫面在謝國樑臉書播出也成為話題。

謝國樑下午出席模範父親、好人好事代表表揚活動前說，陳峻涵上次在前總統馬英九來七堵時也有來，「大家越來越熟，好像變成朋友了」。

謝說，大家有不同的意見要表達，我們都尊重，但是還是希望要守一些法律的基本原則，彼此之間互相尊重，不要有太多的衝突。他絕對是真心，很真誠的尊重不同意見，包括罷免團體所提出的論述跟想法，他絕對尊重，但希望雙方能夠在理性、平和的環境下，彼此訴求自己的理念跟想法。

謝國樑表示，他站在路口跟民眾打招呼，跟民眾發放市府政策宣傳品，沒有影響到任何人，他也不會去對不同方表達不同的意見，所以希望說大家都能夠有自己表達意見的時間跟空間，最好能夠不要彼此干擾。

謝國樑說，對於不同意見方給他的指教，他都會予以尊重。他一定還是要再做這樣的表述，對他有不同意見的人，像昨天、今天都有，他都會盡力的予以尊重，但是還是希望大家盡量理性，不要造成彼此潛在的衝突，因為這樣對台灣、對基隆都不是好的方向，也不是好的風氣。

基隆市長謝國樑今天下午出席模範父親、好人好事代表表揚活動時說，他絕對真誠尊重不同意見，但希望雙方都要在理性、平和的環境下，各自訴求自己的理念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天下午出席模範父親、好人好事代表表揚活動時說，他絕對真誠尊重不同意見，但希望雙方都要在理性、平和的環境下，各自訴求自己的理念。記者邱瑞杰／攝影

山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑 馬英九

延伸閱讀

柯文哲嗆要罷免 吳思瑤：自家孩子沒教好要打別人出氣

謝國樑吃早餐被跟騷 國民黨：絕不容許惡罷行徑

影／他邀合照喊「拆樑行動差你1票」 謝國樑直播尷尬微笑

謝國樑直播後「拆樑」女尾隨干擾 謝籲理性表達意見

相關新聞

北迴線中斷交通不便 花蓮議員籲增開公路班車方便轉乘

凱米颱風重創花蓮北上交通，鐵路北迴線至今中斷，蘇花公路和仁到崇德受阻1周後已搶通，但每天僅3時段放行，考量北迴線即使部分...

柯文哲放話罷免2綠委 謝國樑盼「不要有罷免」：讓大家好好做事

「民間團體」發起罷免涉案的新竹市長高虹安，民眾黨主席柯文哲放話要罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶。面對罷免考驗的基隆...

頻遭騷擾、干擾 謝國樑：雙方都應有表達的時間跟空間

基隆市長謝國樑連日上街問候民眾，並開直播宣傳市政，昨天遇婦人跟隨騷擾，今天有人當面喊「拆樑行動差你一票」。謝國樑說，他尊...

台東縣消防局新編制今上路 內部人事大調整

台東縣消防局配合消防新勤務制度修編，局內進行人事組織大調整，並於今天辦理人員佈達及晉陞儀式，縣長饒慶鈴參加主持，她期望消...

基市府盜用南站星宇航空候車亭美照 攝影師：生氣又難過

基隆市政府未經攝影家陳錡暉同意，擅自使用陳所拍攝的南站候車亭照片。陳寄出存證信函，質疑市府剽竊他的著作權。基隆市政府新聞...

7部落同意 蘇花安後年動工

蘇花公路安全提升計畫昨晚完成部落諮商最後一哩路，花蓮縣秀林鄉和平村的克尼布（和平）部落會議，193戶投票同意蘇花安和平至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。