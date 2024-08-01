頻遭騷擾、干擾 謝國樑：雙方都應有表達的時間跟空間

基隆市長謝國樑連日上街問候民眾，並開直播宣傳市政，昨天遇婦人跟隨騷擾，今天有人當面喊「拆樑行動差你一票」。謝國樑說，他尊重不同意見，包括罷免團體提出的論述跟想法，但雙方都應有表達意見的時間跟空間，最好能夠不要彼此干擾。

1名穿著印有「拆樑大隊」文字上衣的婦人，昨早在謝國樑結束直播，前往早餐店途中一路尾隨，讓謝陣營感覺不舒服。發動罷謝的山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，不特別回應個人行為。謝對過去爭議市政的不作為，才有民眾到現場表達訴求，希望之後可以提供更多正當管道交換意見，不是不接受就消音處理。

謝國樑今早到舊國光客運站旁與通勤族和民眾打招呼，開直播宣傳市政時，「台灣國辦公室」理事長陳峻涵上前跟謝合照時，說出「拆樑行動差你一票」口票，謝聽到後，回說「謝謝」並輕拍陳的肩膀與他拉開距離，畫面在謝國樑臉書播出也成為話題。

謝國樑下午出席模範父親、好人好事代表表揚活動前說，陳峻涵上次在前總統馬英九來七堵時也有來，「大家越來越熟，好像變成朋友了」。

謝說，大家有不同的意見要表達，我們都尊重，但是還是希望要守一些法律的基本原則，彼此之間互相尊重，不要有太多的衝突。他絕對是真心，很真誠的尊重不同意見，包括罷免團體所提出的論述跟想法，他絕對尊重，但希望雙方能夠在理性、平和的環境下，彼此訴求自己的理念跟想法。

謝國樑表示，他站在路口跟民眾打招呼，跟民眾發放市府政策宣傳品，沒有影響到任何人，他也不會去對不同方表達不同的意見，所以希望說大家都能夠有自己表達意見的時間跟空間，最好能夠不要彼此干擾。