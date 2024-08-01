北迴線中斷交通不便 花蓮議員籲增開公路班車方便轉乘

凱米颱風重創花蓮北上交通，鐵路北迴線至今中斷，蘇花公路和仁到崇德受阻1周後已搶通，但每天僅3時段放行，考量北迴線即使部分搶修完成，3日起以東正線通車，但單線運行量能有限，縣議員魏嘉賢今天提出建議，籲請交通部協調客運業者增開花蓮轉運站到宜蘭蘇澳或羅東轉運站的班車，方便花蓮北上民眾轉乘。

蘇花公路和仁到崇德段於上月30日傍晚搶通後，台鐵配合通行管制時間，在北迴線通車前，協調客運業者配合3時段開放通行時間，在花蓮新城至和平火車站間，免費接駁疏運旅客。

魏嘉賢說，花蓮人現在要北上，飛機航班不足又貴，若要搭乘為疏運增開的交通船，到蘇澳耗費很長時間，航港局雖然通過Line開放登記船位，但登記規則、搭乘規則等資訊官網寫得不清楚，4支專線電話上班時間經常忙線。

若要搭乘北迴線，目前花蓮的新城車站到和平車站，仍仰賴蘇花公路轉乘，必須先從花蓮火車站搭區間車到新城站，轉乘公路接駁車到和平站，再從和平轉乘區間車到宜蘭火車站，最後才能轉乘火車或國道客運到台北，對於年長者、身心障人士或帶幼兒的家長，都非常不方便。