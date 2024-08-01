六十石山蜜香紅茶老外驚艷 茶農林俊傑開心賺英鎊

花蓮富里六十石山茶農林俊傑用心栽茶、製茶獲獎無數，連2年拿下英國Great Taste Awards最高榮譽三星獎，還獲英國業者相中，製作成紅茶氣泡飲。林俊傑說「人生第一次賺英鎊好開心」。

林俊傑2022年以綠蜒蜜香紅茶、秀玉金萱茶獲日本世界綠茶大賽雙金賞獎，去年與玉里鎮赤科山製茶職人陳期泓參賽英國星級美食大賞Great Taste Awards，雙雙贏得三星級最高榮譽。

今年再接再厲，兩人之外再邀集富里鄉茶葉產銷班第二班成員陳勝駿、林淑慧、蕭文龍、劉芳助等人參賽，希望將富里的茶推廣至國際舞台。

2024年英國Great Taste Awards日前公布評鑑結果，花蓮縣海岸山脈茶區蜜香紅茶再摘3個三星獎，六十石山茶農林俊傑獲2個三星獎，赤科山茶農陳期泓獲1個三星獎，同時林俊傑茶園（綠蜒蜜香紅茶-花果香）再次入圍Golden Forks（金叉獎），這是台灣茶第2次以蜜香紅茶入圍Golden Forks，非常難得。

林俊傑接受中央社記者訪問表示，去年赴英國領獎，也在現場提供茶品讓賓客飲用，英國人大為驚艷；一家英國廠商去年向他訂購10公斤的茶，製作成「六十石山蜜香紅茶」氣泡飲，同時以金針花、帝雉為圖案，十分具有台灣地方風土風味，預計今年限量上市。

林俊傑說，英國廠商相關負責人7月中旬特別到花蓮六十石山，看產地、看他的茶廠。「1公斤茶葉賣英國廠商1萬多元，10公斤茶葉賣了4230英鎊，折合台幣約17.3萬多元，人生第一次賺英鎊，覺得十分開心。」

花蓮縣政府說明，參加英國星級美食大賞GreatTaste Awards能夠獲得一星評級，每年大約只有25%的參賽作品；能夠獲得三星獎項者，更只有前2%的參賽作品，其中每屆茶葉品項得到三星的約有7件。今年花蓮就有3件茶葉品項獲得三星，分別為玉里赤科山露予莊園（陳期泓）「夏豔蜜香紅茶」，富里六十石山林俊傑茶園「綠蜒蜜香紅茶-花果香」及「綠蜒蜜香紅茶-花香」。

另外，還有茶農劉芳助及蕭文龍分別獲二星及一星，顯示花蓮是孕育茶的好地方，富有太平洋水氣的海岸山脈，獨特優美的生長環境造就特色茶的好品質，優異的製茶技術成就花蓮蜜香紅茶及其他茶品的多層次風味，樂見並鼓勵農民投入參與各項評鑑賽事，持續在國際發光。