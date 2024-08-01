基市府盜用南站星宇航空候車亭美照 攝影師：生氣又難過

基隆市政府未經攝影家陳錡暉同意，擅自使用陳所拍攝的南站候車亭照片。陳寄出存證信函，質疑市府剽竊他的著作權。基隆市政府新聞科長劉禹辰今天當面向陳致歉，表示改造候車亭工作群組出現陳拍的照片，他誤以為是市府人員拍攝，才會誤用並提供給媒體使用。

基隆市政府與星宇航空合作改造市公車處南站候車亭，7月17日舉辦開幕儀式。這座公車亭設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳的臉書都使用陳錡暉拍攝的照片，市府當天也提供媒體使用。

陳錡暉擔任基隆攝影學會學術評審委員、也是攝影博物館文化學會理事，今天他由民進黨基隆市議員鄭文婷陪同，出面質疑市府盜用他拍攝的南站候車亭照片。

陳錡暉表示，他是土生土長的基隆人，對基隆有一定的熱愛程度，所以看到基隆好的部分，都會拍攝下來，然後發表在臉書，讓大家知道基隆有什麼樣的東西，不定期創作。

陳說，他不曉得為什麼自己的照片會出現在市長謝國樑的臉書，看到的時候嚇一跳，因為沒有經過他的授權，也沒有經過他的同意，「就這樣直接就用上去」，在著作權法上面是很嚴重的問題。

陳錡暉說，副市長邱佩琳的臉書也用了他的照片，更讓他實很生氣又很難過的是市府居然也用了，而且是直接是挪用、盜用這些照片，事先都沒有跟他講，直接就使用，等於說整個基隆市政府的大家長、副市長，還有市府都用了他的照片沒跟他說。

基市府在候車亭揭幕當天，將陳錡暉拍攝的照片發給媒體，已知有8家媒體用了他的照片，註明基隆市政府提供。陳說，那是他的照片，他並沒有提供給市府，是市府使用他在臉書「基隆人日常」社團發表的照片，讓他覺得不知道該怎麼說，讓人家很遺憾發生這樣的事情。

邱佩琳昨天已向陳錡暉表達歉意，指在社群媒體看到星宇航空候車亭的照片（陳拍攝），覺得非常漂亮，特別儲存下來。自己寫臉書的時候，沒有注意用了其中兩張，因沒有取得陳的授權，覺得非常抱歉，已從個人臉書撤下照片。

劉禹辰今天也當面向陳錡暉鞠躬道歉，表示在南站候車亭改造工作群組，有成員上傳陳錡暉拍攝的照片，他以為是公車處人員拍攝的，才會出現市長臉書、副市長臉書和市府群組誤用的狀況。

鄭文婷也是律師，她表示，市府行為嚴重影響陳錡暉的著作人格權、財產權，陳有資格向市府提出侵權賠償，陳也已分別寄出存證信函使用照片給謝國樑、邱佩琳和基市府。邱在昨晚就在臉書道歉，對於她在第一時間的回應表示肯定。