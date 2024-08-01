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台東關山被棄養狗媽媽遭輾斃 2小狗蜷縮身旁不離棄

中央社／ 台東1日電

台東關山鎮電光里防汛道路，遭人棄養1隻狗媽媽和3隻小狗，狗媽媽昨晚遭車輾斃，2隻小狗蜷縮在媽媽身旁，不願離開。潘女不捨予以收養，呼籲飼主想養牠就要負責，不要丟掉牠。

關山鎮電光社區發展協會執行秘書潘寶瑩今天告訴中央社記者，她昨天中午前往關山鎮市區經過卑南溪防汛道路時，看到1隻狗媽媽帶著3隻小狗，不像本地的狗，心想是不是又被不良飼主棄養。

她搖下車窗看牠們時，狗媽媽馬上作出警戒狀，「應該是擔心人類會傷害牠們」，因當下沒帶捕抓工具就先忙自己的事。

潘寶瑩說，沒想到中午的匆匆一眼，竟是狗媽媽的最後身影，晚上狗媽媽被車撞死，2隻小狗在昏暗中蜷縮在媽媽屍體旁，直到有善心人士將狗媽媽屍體移走才離開馬路。

她說，聽社區的小朋友說，稍早前經過防汛道路時就看到有1隻小狗被車輾斃，狗媽媽一直守在旁邊，沒想到狗媽媽晚上也被撞死。

潘寶瑩說，遭「路殺」的狗媽媽屍體已經委託里長處理，兩隻小狗她帶回家照顧，除蝨蟲，等待送到動物醫院檢查後送養，「或許狗媽媽想用自己的生命換孩子的未來」。

潘寶瑩呼籲，「有愛的飼主們，想養牠就要負責，不要丟掉牠」；同時提醒民眾，防汛道路鄰近卑南溪及稻田，有很多動物會在路上走動，請民眾行經防汛道路時，都能放慢速度，避免「路殺」慘劇。

動物醫院 棄養

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