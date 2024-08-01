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颱風後水源濁度上升 台東縣府啟動飲用水質抽檢

中央社／ 台東縣1日電

颱風凱米侵襲，風雨沖刷地表山林，導致飲用水水源濁度上升，台東環保局進行飲用水質抽檢和稽查，每日抽驗3至5處，並提醒民眾任何水源飲用水，都要煮沸才飲用。

台東縣政府環境保護局水質保護科長張嘉智今天告訴中央社記者，近日颱風過境，受強風暴雨沖刷影響，飲用水水源濁度增加，部分地區更以山泉水作簡易自來水的來源，環保局為確保飲用水的安全，颱風過後立即啟動飲用水水質稽查抽測，每日3至5處，替民眾用水安全把關。

張嘉智提醒民眾，記得檢視家中水塔、蓄水池等是否有淹水或有污泥產生。若有前述情況發生，盡速將蓄水設施抽乾，並進行洗刷清潔及消毒作業；或是委託合格專業的清洗業者將水塔、蓄水池清洗消毒後，才能重新蓄水使用，以確保飲水安全無虞。

環保局建議民眾，停水區域在恢復供水後，先打開水龍頭，讓水流數分鐘並加以收集，以便將水管內積存的污染物清洗掉，再取水使用，而收集後的水則可用來灑掃環境或沖洗馬桶。若是自來水消毒味較為明顯，可在煮沸後掀蓋持續煮3到5分鐘後再飲用。特別是使用井水或山泉水等簡易自來水的用戶，更務必要將飲用水煮沸後才能飲用。

台東 水質 環保局 颱風

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