火車站開直播 謝國樑被台鐵勸離

基隆市長謝國樑連3天到基隆火車站南站開直播，並在大廳正門外問候民眾，發送政策筆記本。站方接獲「檢舉」，要求應保持行政中立，謝說，他會繼續宣導市政，任何團體都沒辦法剝奪他與市民互動權利；罷免團體質疑，謝是要避免被投票罷免，難道不算政治行為？

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免，基隆市選委會正查對連署人資格，最遲8月17日完成，決定罷免案是否成立。

罷免壓力升高，謝從7月29日起連續3天在清晨時段，前往南站問候民眾並分送政策筆記本，同時在臉書開直播，說明施政理念和成績。昨早8時，台鐵基隆站一名女性人員走近謝身旁，並說「市長，不好意思，台鐵還是必須保持行政中立」，謝順勢結束直播。

民進黨議員鄭文婷說，謝到火車站開直播，很明顯是選舉行為，同黨議員張之豪也奉勸謝要敢作要敢當。

國民黨議員曾紀嚴說，到火車站南站發文宣的政治人物多得是，藍綠白都有，台鐵應用相同標準應對。是誰檢舉謝國樑？不就是「拆樑」、「逢謝必反」的人。

台鐵基隆站長徐天安說，站方尊重市長，先前沒派人陪同或出面了解，昨早接獲民眾反映，同仁才會前去溝通。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，市長選舉、罷免法定期間就是投票前10天，現在連投票日期都還沒確立。謝國樑也已說是到南站宣導市政，不是拉票，與罷免案無關，否則罷團先前到公車循環站爭取民眾連署，是否也要制止？

拆樑行動發言人李晏蓉質疑，先前謝聲明開啟選舉模式，近日到火車站開直播，發送宣揚政績手冊拉攏市民，力抗罷免，究竟算不算政治行為？呼籲台鐵審慎評估是否違反規定。李還說，傾聽市民心聲是市長職責，謝既然選擇開直播，就應廣納各種市民意見。