聽新聞
test
0:00 / 0:00
7部落同意 蘇花安後年動工
蘇花公路安全提升計畫昨晚完成部落諮商最後一哩路，花蓮縣秀林鄉和平村的克尼布（和平）部落會議，193戶投票同意蘇花安和平至和中段開發，僅有1戶不同意。蘇花改工程處表示，全線3路段、7部落已全數同意，約需2年辦理設計、發包，後年8月動工，力拚2032年完工。
原住民族基本法等規定，蘇花安須諮商取得沿線關係部落同意才能發包動工，其中A段宜蘭東澳到南澳、C段花蓮和仁到崇德，宜花共5個部落早已點頭，僅B段花蓮和平到和中，吾谷子（和中）與克尼布兩部落去年接連因出席戶數不足流會。
蘇花路廊、鐵路北迴線多次因天災交通中斷，403地震、凱米颱風讓蘇花路廊更加脆弱，更凸顯道路安全急迫性。吾谷子部落會議上月29日重啟諮商投票同意，就等克尼布部落通過完成最後一哩路。克尼布部落昨晚6時30分開會投票，為求順利過關，蘇花改工程處長李宗仁率工務段人員，與地方人士挨家挨戶催票。
克尼布部落共226戶，依規定須出席逾114戶且過半同意才通過。昨晚194戶出席，有193戶同意，1戶不同意，全案通過。B段和平至和中段採全段高架設計，總長5.5公里，包含4.8公里橋梁，可避開原本蘇花路廊的易落石區。
「我們不想每次豪大雨或地震就變孤島。」石姓村民說，這次投票不單是為和平村，也是全國性議題，投同意票是要給下一代一條安全回家的路。
李宗仁說，部落諮商同意是能否發包動工的依據，全線3路段7個部落都已全數完成，可同步啟動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言