7部落同意 蘇花安後年動工

蘇花公路安全提升計畫昨晚完成部落諮商最後一哩路，花蓮縣秀林鄉和平村的克尼布（和平）部落會議，193戶投票同意蘇花安和平至和中段開發，僅有1戶不同意。蘇花改工程處表示，全線3路段、7部落已全數同意，約需2年辦理設計、發包，後年8月動工，力拚2032年完工。

原住民族基本法等規定，蘇花安須諮商取得沿線關係部落同意才能發包動工，其中A段宜蘭東澳到南澳、C段花蓮和仁到崇德，宜花共5個部落早已點頭，僅B段花蓮和平到和中，吾谷子（和中）與克尼布兩部落去年接連因出席戶數不足流會。

蘇花路廊、鐵路北迴線多次因天災交通中斷，403地震、凱米颱風讓蘇花路廊更加脆弱，更凸顯道路安全急迫性。吾谷子部落會議上月29日重啟諮商投票同意，就等克尼布部落通過完成最後一哩路。克尼布部落昨晚6時30分開會投票，為求順利過關，蘇花改工程處長李宗仁率工務段人員，與地方人士挨家挨戶催票。

克尼布部落共226戶，依規定須出席逾114戶且過半同意才通過。昨晚194戶出席，有193戶同意，1戶不同意，全案通過。B段和平至和中段採全段高架設計，總長5.5公里，包含4.8公里橋梁，可避開原本蘇花路廊的易落石區。

「我們不想每次豪大雨或地震就變孤島。」石姓村民說，這次投票不單是為和平村，也是全國性議題，投同意票是要給下一代一條安全回家的路。

李宗仁說，部落諮商同意是能否發包動工的依據，全線3路段7個部落都已全數完成，可同步啟動。