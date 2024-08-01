花蓮海堤易堆砂石 公所改善完成

花蓮吉安鄉化仁海堤是連接七星潭與鯉魚潭自行車道，其中南段卻因風浪與大雨夾帶砂石堆積路面，單車騎士途經容易「犁田」，鄉公所去年花費1500萬經費改善，並更新周邊設施，不但解決砂石堆積問題，沿線設施也未受近日凱米颱風影響。

化仁海堤南端自行車道在每天清晨或傍晚，吸引民眾騎單車、健走或慢跑，過去健走活動也在此地舉辦，是觀光休閒好去處。

不過，海堤下坡銜接柏油路面處，隨著大雨風浪侵襲，導致路線與周邊環境有大量砂石堆積。由於砂石清理不易，鄉公所去年爭取觀光署「體驗觀光—地方旅遊環境營造計畫中程」計畫，補助1140萬元經費及自籌360萬元預算，解決海堤路段積砂的問題。

鄉公所表示，改善工程包括既有護欄拆除更新、以石籠路基墊高步道路面、增設照明路燈與指示標誌牌、加強雙側增加植栽固沙綠化，改善強風海浪挾帶砂石堆積路面問題，同時將此路段寬4公尺、長度440公尺路面全新整鋪。

在凱米颱風過後，鄉長游淑貞與吉安鄉民代表劉靜文和鄉公所團隊，前天到化仁海堤騎自行車確認工程品質，發現周邊設施不僅未受影響，大量積砂情況也大幅降低，特別的是沿途洄瀾廣場也有全新表層彩砂鋪面，可讓部落及民眾使用。

游淑貞說，吉安鄉北鄰花蓮市、南銜接壽豐鄉、西倚中央山脈、東臨太平洋，鄉公所近年積極建構以自行車步道為主的生活旅遊休閒帶，串接特色景點與自然美景，也與周邊道路銜接形成優美觀光路廊，希望帶動休閒健康旅遊風潮。