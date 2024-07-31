強震後重啟部落會議 蘇花安和平至和中段通過

交通部推動蘇花公路安全提升（蘇花安）計畫，花蓮和平至和中段是唯一沒完成部落會議投票的路段，歷經強震及颱風造成落石阻斷交通，2個關係部落接連重啟部落會議，今晚確定通過。

蘇花安計畫共有宜蘭東澳至南澳、花蓮和平至和中及和仁至崇德3路段，沿線經過7個關係部落，依據原住民族基本法及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，需取得部落會議投票同意。

東澳至南澳、和仁至崇德路段率先取得5個部落會議同意開發，和平至和中段去年因關係部落吾谷子（和中）、克尼布（和平）部落會議出席戶數不足流會。

今年0403強震重創蘇花公路，沿線因落石、坍方阻斷交通，秀林鄉吾谷子部落主動要求公路局重辦說明會，並於6月底完成部落會議投票通過。公路局蘇花公路改善工程處也加緊在克尼布部落加開說明會，連日逐戶拜訪居民尋求支持。

克尼布部落今天下午5時再度召開部落會議，部落總戶數226戶，會議開始1個半小時後，主席宣布戶數過半，連同出席及以委託書授權投票戶數共194戶，經投票193票同意、1票不同意，部落會議主席周裕仁宣布，同意蘇花安和平至和中段開發行為。

蘇花改工程處長李宗仁說，今天完成最後一部落諮商同意，蘇花安3路段確定都可動工，會中居民反映希望強化邊坡保護等意見，會納入設計考量，提供民眾安全通行的道路。

蘇花改工程處指出，待環境部8月6日環評大會通過後，3路段將可同步啟動，今年底陸續辦理委託設計等程序，目標民國115年8月動工，拚121年完工。