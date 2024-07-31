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同意票輾壓 克尼布支持蘇花安完成部落諮商最後一哩路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，以193票對1票，同意蘇花安興建。圖／蘇花改工程處提供
花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，以193票對1票，同意蘇花安興建。圖／蘇花改工程處提供

蘇花公路安全提升計畫部落諮商最後一哩路，花蓮縣秀林鄉和平村的克尼布（和平）部落今晚召開部落會議，絕大多數出席族人投下同意票。蘇花改工程處表示，全線3路段、7部落已全數同意，預計下月環評大會審議通過後同步啟動，約需2年辦理設計、發包，後年8月動工，力拚2032年完工。

根據原住民族基本法等規定，蘇花安必須諮商取得沿線關係部落同意才能發包動工，其中A段宜蘭東澳到南澳、C段花蓮和仁到崇德，宜花共5個部落早已點頭，僅B段花蓮和平到和中，吾谷子（和中）與克尼布兩部落去年接連因出席戶數不足流會。

今年0403大地震及接連的豪雨、強颱多次造成蘇花路廊、鐵路北迴線交通中斷，凸顯對道路安全的急迫性。吾谷子部落會議上月29日重啟諮商投票同意，就等克尼布部落通過完成最後一哩路。

克尼布部落會議去年8月因出席戶數不足流會，今天重啟，為求順利過關，蘇花改工程處長李宗仁與設計科長游勝凱，配合地方人士這幾天挨家挨戶催票。

「我們不想每次豪大雨或地震就變孤島」石姓村民這幾天大聲疾呼部落族人投下同意票。他說，蘇花公路是北部通往東部唯一道路，這次投票不單是為和平村，也是全國性議題，站出來投票，要給下一代的未來一條安全回家的路。

克尼布部落共226戶，依規定須出席超過114戶，且出席戶數過半同意才通過。今天在和平國小禮堂開會，下午5時開始報到，到晚間6時30分已經有過半出席，由蘇改處先說明議決內容，接著投票。

經統計，現場含以委託書授權共194戶，出席率85%，有193戶同意，1戶不同意，全案通過。B段和平至和中段採全段高架設計，總長5.5公里，包含4.8公里橋梁，可避開原本蘇花路廊的易落石區。

李宗仁感謝部落居民支持，也允諾將民眾提出的強化邊坡等意見納入設計考量。他說，部落諮商同意是能否發包動工的依據，克尼布部落通過後，全線3路段7個部落已全數完成，可同步啟動。後續期程規畫，預計8月6日環境部舉辦的環評大會審議通過，工程處今年底辦理委託設計工作，明年底完成設計，2026年初審查核定設計，同年3月發包、8月動工，力拚2032年完工。

花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，絕大多數對蘇花安投下同意票。圖／蘇花改工程處提供
花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，絕大多數對蘇花安投下同意票。圖／蘇花改工程處提供
花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，絕大多數對蘇花安投下同意票。圖／蘇花改工程處提供
花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，絕大多數對蘇花安投下同意票。圖／蘇花改工程處提供
花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，絕大多數對蘇花安投下同意票。圖／蘇花改工程處提供
花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，絕大多數對蘇花安投下同意票。圖／蘇花改工程處提供
花蓮秀林鄉和平村克尼布部落今晚召開部落會議，族人踴躍出席，絕大多數對蘇花安投下同意票。圖／蘇花改工程處提供
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