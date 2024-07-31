謝國樑直播第3天...台鐵基隆站接獲乘客反映 派員溝通

基隆市長謝國樑昨早再到基隆火車站南站開直播，並在大廳正門外問候民眾，發送政策筆記本。站方接獲「檢舉」後，派人對謝要保持行政中立。謝國樑說，他會繼續宣導市政，任何團體都沒辦法剝奪他跟市民互動的權利。發動罷免團體說，謝的行為是要避免被投票罷免掉，算不算政治行為？

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，基隆市選委會正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，查對結果將決定罷免案是否成立。

面對罷謝陣營集結，國民黨進期也頻頻為謝國樑助攻。謝也從29日起連續3天的上班時段，前往南站問候民眾並分送政策筆記本，同時在臉書開直播，說明施政理念和成績。

謝國樑昨早7點在南站大廳門外開始直播，到8點快結束時，台鐵基隆站1名女性人員走近謝，並說「市長，不好意思，這個我們台鐵還是必須保持行政中立……」謝國樑順勢結束直播。

民進黨市議員鄭文婷認為，謝國樑到火車站開直播，很明顯是選舉行為。同黨市議員張豪也說，如果謝的行為不是選罷行為，什麼才是選罷行為？奉勸謝國樑敢作敢當。

國民黨基隆市議員曾紀嚴表示，到火車站南站發過文宣的政治人物多的是，藍綠白都有，台鐵應該用相同標準看待及應對。是誰檢舉謝國樑？不就是「拆樑」、「逢謝必反」的人，如果台鐵接到檢舉就出面，「以後可能會很忙」，小心被利用變成打手。

台鐵基隆站長徐天安說，謝國樑先前也在南站有類似問候民眾的行為，站方尊重市長，也沒有派人陪同或出面了解。今早因為接獲民眾「反映」，同仁才會前去溝通。後續若有其他因素，或是罷免案進入新的進程，如何處置會再綜合判斷。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，基隆市長選舉、罷免法定就是投票前10天，現在連投票日期都還沒有出來。謝國樑表示是到南站宣導市政，不是拉票，因此台鐵今與謝溝通行政中立，與罷免案無關，否則罷團先前到公車循環站爭取民眾連署，公車處基於行政中立，是不是也要去制止？

發動罷免的山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，先前謝國樑聲明開啟選舉模式，近日到火車站開直播，發送宣揚政績手冊拉攏市民，避免被投票罷免掉，究竟算不算政治行為？呼籲台鐵審慎評估此舉動是否違反規定。

李晏蓉表示，傾聽市民心聲是市長的職責，謝國樑既然選擇開直播，就應該廣納各種市民意見，不是遇到不同聲音就直接消音，這樣沒辦法達到溝通效果。過去這段時間，罷免志工遇到不同意見都願意傾聽，謝國樑身為民選市長，應該也可以做得到。