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宜蘭市8月3日晚上放水燈 23支隊伍遶境加碼河濱公園煙火秀

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
傳承200年歷史的「宜蘭水燈節」訂於8月2日下午會場灑淨，3日下午在城隍廟進行科儀祝禱，晚間7點起駕巡舊城，最後抵達宜蘭河濱公園河畔施放水燈。圖／市公所提供
傳承200年歷史的「宜蘭水燈節」訂於8月2日下午會場灑淨，3日下午在城隍廟進行科儀祝禱，晚間7點起駕巡舊城，最後抵達宜蘭河濱公園河畔施放水燈。圖／市公所提供

宜蘭市8月3日（周六）晚上放水燈，傳承200年歷史的「宜蘭水燈節」民俗活動，訂於2日下午會場灑淨，3日下午在城隍廟進行科儀祝禱，晚間7點在復興國中前起駕巡舊城，共有23支隊伍參與遶境，抵達宜蘭河濱公園河畔施放水燈。

宜蘭水燈節由宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會主辦，這次23支隊伍遶境，算是近年來最多，河濱公園加碼施放煙火秀、民眾DIY蓮花燈，主辦單位還會發送1千面平安旗弔祭亡靈，祈求平安順利。

市長陳美玲表示，宜蘭水燈節是重要無形文化資產，更是宜蘭市年度民俗盛事。今年市公所邀請10個社區共同參與水燈節遶境，不僅展現社區特色與活力，更能增加遶境隊伍豐富性；今年還增加煙火秀，邀請市民一起體驗遶境遊街、放水燈民俗，闔家平安健康。

中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬表示，宜蘭水燈節溯源於清代，時任噶瑪蘭通判烏竹芳就曾以《蘭城中元》描述當時熱鬧景象：「明滅燈光隨水轉，輝煌火炬繞街旋。鬼餘爭食齊環向，跳躍高臺欲奪先」，足見自清代以來宜蘭中元普渡的盛況。

宜蘭水燈節訂8月2日下午3點進行會場灑淨，3日下午2時50分宜蘭城隍廟發表科儀、晚上6點上香祝禱、7點在復興國中前開跋起駕巡舊城；7點30分起宜蘭市河濱公園安排蘭陽戲劇團表演、民眾DIY蓮花燈施放、水燈頭施放等。

8月4日下午3點在光復路段封街舉行普施法會、宜蘭市公所舉辦的「傳統市場文化節」表演活動於當天晚間7點展開；8月5日8點30分起在城隍廟舉行平安米布施。

宜蘭水燈節系列活動的流程表。圖／市公所提供
宜蘭水燈節系列活動的流程表。圖／市公所提供
8月3日晚上宜蘭市放水燈遶境的路線圖。圖／市公所提供
8月3日晚上宜蘭市放水燈遶境的路線圖。圖／市公所提供
市長陳美玲表示，宜蘭水燈節是重要無形文化資產，更是宜蘭市年度民俗盛事，今年增加煙火秀，邀請市民一起體驗遶境遊街、放水燈民俗活動。圖／市公所提供
市長陳美玲表示，宜蘭水燈節是重要無形文化資產，更是宜蘭市年度民俗盛事，今年增加煙火秀，邀請市民一起體驗遶境遊街、放水燈民俗活動。圖／市公所提供

城隍廟 宜蘭 遶境

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