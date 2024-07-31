花蓮仁愛街區業者串聯 美食文創與卡帶錄音愜意半日遊

花蓮接連經歷地震、強颱重創，觀光業低迷，迎來史上最慘澹暑假。田智宣文化藝術基金會的「想你電台」與「又一村文創」攜手推動「我在仁愛街，想你」行銷，結合仁愛街區美食、文創店家，加入手作、復古式卡帶錄音等聯手行銷，邀請大家到市區一遊，為花蓮復甦支持一份力量。

田智宣基金會經營的「想你電台」是公益性的藝文空間，以音樂為主題，搭配咖啡與甜點，深受年輕人喜愛，但震後連續4個月入不敷出。「想你電台」台長、縣議員張美慧說，連小規模的電台都受衝擊，其他店家營運艱辛可想而知，決定發起活動串聯周邊店家自救。

仁愛街區的「又一村」是兩排共8戶連棟建物，屋齡超過半世紀，原是菸酒公賣局時期的老宿舍，閒置多年後活化，保存老宅風味，邀請店家進駐，是小而美的文創天地。

又一村「村長」朱淑慧說，地震後衝擊觀光，中央推出花蓮限定的振興加碼文化幣後人潮回流，假日甚至比地震前更好，每天近300人次走進來以文化幣消費。「沒想到老天爺又開玩笑，上周颱風後瞬間跌入谷底，生意只剩一成」。

張美慧說，聯合行銷亮點活動是「想你卡帶錄音」，一捲卡帶搭配兩杯咖啡，可到想你電台喝一杯咖啡，錄一捲卡帶，送給想念的人聽。收到卡帶的人，可把卡帶拿到想你電台聆聽，再品嘗一杯咖啡，七夕情人節、父親節即將到來，透過卡帶表達思念或祝福，很有復古風味。

錄完卡帶後可獲得專屬優惠卡，在周邊合作店家消費，享小菜、飲料或手作老師驚喜小禮等不同優惠，品嘗美食還可預約「又一村」手作課程，再喝個下午茶，愜意度過半日時光。