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謝國樑火車站發文宣開直播 台鐵行政中立勸離

中央社／ 基隆31日電
基隆市長謝國樑。聯合報系記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑。聯合報系記者余承翰／攝影

面臨罷免危機的基隆市長謝國樑今天前往基隆火車站向通勤族發文宣、直播時，台鐵以行政中立為由勸離。謝國樑說，任何團體政黨無法剝奪他與市民互動權利，這也是他該做的工作。

謝國樑29日起連續3天在於上班時段前往基隆火車站外問候民眾、發放政策筆記本，也在臉書（Facebook）開直播，說明施政理念與成績。不過，今天直播開到一半時，台鐵人員以行政中立為由勸離，直播因此中斷。

相關影像曝光後，基隆人、網紅「皮筋兒」在網路發言「支持台鐵行政中立，請基隆市長不要為難台鐵」。許多網友紛紛留言，指「故意要討拍」及「很好奇一堆人說市長有做事，到底是甚麼事」。

謝國樑之後接受媒體採訪指出，他現在的身分是基隆市長，在沒有談及任何選舉情況下，他只是去向市民宣導市政政策，相信大家都是看在眼裡。不管任何團體或政黨都不能也沒辦法剝奪他與市民互動、接觸、親近的權利與環境，他一定會繼續盡力宣導市府政策。

他表示，大家也可以在直播上，看到許多市民其實很高興見到他，也會趁機反映更多讓市政改善、變好的方法。

謝國樑認為，這是非常良性的互動，他會繼續與市民打招呼互動，因為這本來就是市長該做的工作。

發起罷免的「山海公民拆樑行動」公民團體認為，支持台鐵維持行政中立的做法，呼籲台鐵審慎評估這3天的市府舉動是否已違反相關規定，例如謝國樑身為市長到基隆火車站去開直播、發送宣揚政績的手冊，企圖藉此拉攏市民，避免接下來遭投票罷免掉，究竟算不算政治行為。

「山海公民拆樑行動」表示，傾聽市民心聲本就是市長的職責，謝國樑既然選擇開啟直播，就應該廣納各種市民意見，而不是遇到不同聲音就直接消音，這樣無法達到溝通的效果。

「山海公民拆樑行動」指出，在過去罷免志工若遇到不同意見都會願意傾聽，盡量用不同角度交流彼此想法，謝國樑身為民選市長，應該也可以做得到。

直播 謝國樑

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