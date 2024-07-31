基隆波浪路重鋪...謝國樑克服法令限制 解決陳年爛路問題

基隆市中山區大慶大城社區聯外道路殘破，因為是私有地，過去市府認為不能由公部門重鋪，民眾叫苦不已。基隆市長謝國樑上任後，評估道路現況危害公共安全，今天全面重鋪。當地和慶里長陳嘉和說，社區道路過去坑坑疤疤，期待明天變得平整，交通更安全。

大慶大城社區在大竿林山區沿山坡平台興建，超過3000戶。位在社區建築群的中和路168巷是社區主要聯外道路，兩側另有巷道通往中和路。中和路168巷從巷口往上延伸，搭配建築基地平台，透過攝影技巧形成「波浪路」奇景，一度成為拍照熱點。

基市府工務處長陳耀川說，市府去年10月6日公布「基隆市公私有土地供通道使用公用地役關係暨公共安全認定委員會設置要點」，並在成立委員會後，認定中和路168巷維修符合公共安全維修需求，今天施工刨鋪路面。

謝國樑今到大慶大城了解施工狀況時說，大慶大城是封閉式社區，但道路對外開放。過去一直有很多民眾反映「爛路」，市府都沒有辦法修繕。他上任後很重視「路平」政策，除了突破法令限制，重新刨鋪中和路168巷，今年編列路平預算及追加預算超過2億元，是歷年最多的。

陳嘉委表示，中和路168巷過去因為不能動用公資源修繕，道路品質不佳，易引發車禍或行人跌倒。去年再次向市府反應這個問題，感謝謝國樑到現場會勘後，透過成立共安全認定委員會，促成工程施作，讓社區民眾有平整、安全的道路。

中山區選區的市議員宋瑋莉說，大慶大城社區促請市府修繕中和路168巷，過土多年公文往返，市府都說不可行，直到謝國樑上任後，讓居民感受到他有苦民所苦的心，現勘後提出解決方案，居民都非常感謝他。

中和路168巷是大慶大城社區主要道路，工務處今在上班交通尖峰時段過後，大批人力機具手進場刨除柏油路面，並趕在下班交通尖峰時段前完成。傍晚5點到晚間8點開放慢速通行，接著再進場重鋪柏油，明天凌晨2點前完成，早明6點開放通車。