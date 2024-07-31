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台東海岸保安林漂流木 8/1起開放自由撿拾

中央社／ 台東縣31日電

颱風過後，林業保育署台東分署公告自8月1日起轄管海岸地區保安林範圍的漂流木，民眾可徒手方式撿拾，但不得使用機具裁切，並至知本、成功及大武工作站設置臨時檢查站登記。

林業及自然保育署台東分署今天發布訊息表示，自8月1日起至交通部中央氣象署發布下次陸上颱風警報或豪雨特報（台東縣列入警戒區域）為止，期間開放轄管海岸地區保安林範圍之漂流木。

公告期間，不論是否為貴重木，只要未經裁切，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，無政府註記或烙印標記者，民眾均可自由徒手撿拾。

撿拾的漂流木若欲加工轉售，或撿拾量體需動用車輛進行載運時，請拾得人攜帶身分證件到臨時林產物檢查站辦理登記，登記時貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，以取得漂流木合法產權證明；若民眾撿拾漂流木為自行使用或收藏，則可直接攜回，無須登記。

民眾在撿拾漂流木時，若發現有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報台東分署或台東縣政府運回保管，後續將依民法拾得漂流物規定，給予林產物價金1/10做為報酬。

台東 漂流木 颱風

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