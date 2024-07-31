花蓮海堤易堆砂石害騎士「犁田」 鄉公所爭取經費改善

花蓮吉安鄉化仁海堤是連接七星潭與鯉魚潭自行車道，其中南段卻因風浪與大雨夾帶砂石堆積路面，單車騎士途經容易「犁田」，鄉公所去年花費1500萬元經費改善，並更新周邊設施，如今不但砂石堆積問題解決，沿線設施也未受颱風影響，盼未來持續提供鄉親安全且友善的遊憩環境。

化仁海堤南端自行車道在每天清晨或傍晚，吸引民眾騎單車、健走或慢跑，過去健走活動也在此地舉辦，是休閒活動的好去處。不過，海堤下坡銜接柏油路面處，隨著大雨風浪侵襲，導致路線與周邊環境有大量沙石堆積。

由於砂石清理作業不易，鄉公所去年爭取觀光署「體驗觀光—地方旅遊環境營造計畫中程」計畫，補助1140萬元經費及自籌360萬元預算，解決海堤路段積砂的問題。

鄉公所表示，改善工程包括既有護欄拆除更新、以石籠路基墊高步道路面、增設照明路燈與指示標誌牌、加強雙側增加植栽固沙綠化，改善強風海浪夾帶砂石積沙路面問題，同時將此路段道寬4公尺、長度440公尺路面全新整鋪。

在凱米颱風過後，鄉長游淑貞與吉安鄉民代表劉靜文昨天偕同與鄉公所團隊，到化仁海堤騎自行車確認工程品質，發現周邊設施不僅未受影響，大量積沙情況也大幅降低，特別的是沿途洄瀾廣場也有全新表層彩砂鋪面，可讓部落及民眾使用。