宜蘭員山農友勇奪紅龍果評鑑6大獎 林姿妙祝賀化身代言人
今年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽分成紅肉組及甜王組，由員山鄉農會紅龍果產銷班班員囊括紅肉組6大獎項，農友張深井更勇奪冠軍；蘭陽金柑生產合作社農友林蒼碧則是甜王組第一名。縣長林姿妙今前往祝賀，化身農產代言人，風災對紅龍果產地未造成太大損傷，價格平穩，請消費者多支持選購。
農友張深井原本從事成衣行業，協助父親管理蓮霧、芭樂等農作物，成衣事業結束後，與朋友轉作紅龍果，從農經歷約9年，現栽培面積約2分地。他說，栽種過程中除使用產銷班共同採購的有機肥料外，配合酵素的噴施及無毒防護資材，並堅持草生栽培，手工除草、不施用除草劑，以友善土地方式，種出安心又好吃的高品質果品。
林蒼碧從農經歷超過40年，早期於梨山及南山地區從事果樹、高冷蔬菜及西瓜種植，目前在林美地區種植金柑0.8公頃及紅龍果0.2公頃，其中紅龍果種植經歷約8年。他表示，自己將過去在高山種植果樹及高冷蔬菜的栽培管理經驗，運用於紅龍果並精益求精，一路上堅持草生栽培，種出高甜度紅龍果，奪下甜王組第一名。
縣長林姿妙對於二位冠軍農友，堅持以草生栽培、友善環境的方式，提供消費者最安全、健康且優質果品，大感敬佩，蘭陽紅龍果品質好、甜度高、風味佳，歡迎大家支持選購。
縣府農業處說，蘭陽紅龍果品質評鑑競賽成績揭曉，紅肉組是連續兩年由員山鄉農會輔導紅龍果產銷班班員囊括所有獎項，冠軍張深井、亞軍江李永信、季軍吳智瑋，優勝黃文貴、游耀東、黃谷釧等6人，整體表現非常亮眼。訂購者請洽詢員山鄉農會03-9222161轉22、三星地區農會03-9893900轉60、羅東鎮農會03-9518667轉705、蘭陽金柑生產合作社03-9889063。
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