宜蘭員山農友勇奪紅龍果評鑑6大獎 林姿妙祝賀化身代言人

今年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽分成紅肉組及甜王組，由員山鄉農會紅龍果產銷班班員囊括紅肉組6大獎項，農友張深井更勇奪冠軍；蘭陽金柑生產合作社農友林蒼碧則是甜王組第一名。縣長林姿妙今前往祝賀，化身農產代言人，風災對紅龍果產地未造成太大損傷，價格平穩，請消費者多支持選購。

農友張深井原本從事成衣行業，協助父親管理蓮霧、芭樂等農作物，成衣事業結束後，與朋友轉作紅龍果，從農經歷約9年，現栽培面積約2分地。他說，栽種過程中除使用產銷班共同採購的有機肥料外，配合酵素的噴施及無毒防護資材，並堅持草生栽培，手工除草、不施用除草劑，以友善土地方式，種出安心又好吃的高品質果品。

林蒼碧從農經歷超過40年，早期於梨山及南山地區從事果樹、高冷蔬菜及西瓜種植，目前在林美地區種植金柑0.8公頃及紅龍果0.2公頃，其中紅龍果種植經歷約8年。他表示，自己將過去在高山種植果樹及高冷蔬菜的栽培管理經驗，運用於紅龍果並精益求精，一路上堅持草生栽培，種出高甜度紅龍果，奪下甜王組第一名。

縣長林姿妙對於二位冠軍農友，堅持以草生栽培、友善環境的方式，提供消費者最安全、健康且優質果品，大感敬佩，蘭陽紅龍果品質好、甜度高、風味佳，歡迎大家支持選購。