大震強颱後蘇花安部落諮商最後一哩路 克尼布今晚投票

大震、強颱讓蘇花路廊邊坡更加脆弱，蘇花安全公路提升計畫更顯得重要，目前全線3路段7個部落，僅剩B段的克尼布（和平）部落還未獲部落會議通過，因4月後交通狀況不穩，部落會議決定今晚投票，若能通過，走完最後一哩路，3路段就可同時啟動。

根據原住民族基本法等規定，蘇花安必須諮商取得沿線關係部落同意才能發包動工，其中A段宜蘭東澳到南澳、C段花蓮和仁到崇德宜蘭、花蓮共5個部落在地震前都已通過，僅B段花蓮和平到和中，吾谷子（和中）與克尼布兩個關係部落去年接連因出席戶數不足流會。

0403大地震凸顯蘇花安急迫性，吾谷子部落會議上月29日已重啟諮商投票，出席戶數絕大多數都同意，目前就等克尼布部落點頭，就能完成部落會議諮商同意的最後一哩路。

蘇花改工程處長李宗仁說，地震前共到克尼布部落辦過7場次說明會，吾谷子通過後，這個月16日也再到克尼布向地方人士說明。部落會議決定今晚投票後，這幾天也會同地方人士挨家挨戶拜訪，希望爭取更多居民的支持。

李宗仁表示，今天下午5時報到，出席戶數過半就開始投票，克尼布部落總戶數226戶必須超過114戶出席，出席戶數過半就算同意。

因為今天是周間，北迴線鐵路仍阻斷，蘇花公路雖搶通但採時段性放行管制，交通不便，今晚能否有足夠戶數出席投票，蘇花改工程處也沒把握。