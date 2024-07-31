台東焚化廠1號爐管線爆裂 4工人燙傷

台東焚化廠昨天發生1號鍋爐異常，導致冷卻管爆裂，造成4名工人遭燙傷送醫的工安意外。縣府第一時間將1號鍋爐停止運作、全面檢查。環保局長郭建成說，目前焚化廠2號鍋爐運作正常、不影響全縣垃圾處理。

郭建成說，這起意外初步調查為1號鍋爐冷卻管線漏水導致管線爆裂，有關漏水原因及是否有作業上的問題，須進一步調查；目前已先將1號鍋爐停止運作，待檢修無虞，再重新啟動運行。

昨午1時許，控制中心發現1號鍋爐出現異常，隨後查出蒸氣冷卻管線有漏水情形，指派4名工人查看，未料管線突然爆裂，4人閃避不及當場被熱水噴濺身體。

其他工作人員見狀將4人衣物褪下，並拿出大水管用冷水澆灌身體降溫，消防人員獲報將傷患送醫。醫院表示，4人遭蒸氣噴濺，身體分別受到20%至30%不等面積燙傷，意識清醒，沒有生命危險。

縣長饒慶鈴第一時間接獲消息，前往馬偕醫院及基督教醫院探視慰問傷者。除請醫院全力進行醫療外，也致贈急難慰問金，並指示環保局及社會處給予協助。目前2人將住院，另2人預計轉院至花蓮與高雄醫院治療。

為解決台東垃圾問題，縣府花19.6億元買回垃圾焚化廠，4年前向環境部爭取4億多元整修，去年2月啟用試燒，已試營運1年半的時間，距離正式營運剩下半年時間，因此，焚化爐目前正緊鑼密鼓進行各項作業操作及機具運作測試，每天2座鍋爐輪流試燒。