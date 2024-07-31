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花蓮10億振興券 9月可望發放

聯合報／ 記者王燕華周湘芸胡瑞玲／連線報導

強震、颱風重創花蓮，觀光慘澹，花蓮縣政府估算，到今年底觀光業損失至少150億元。縣府編列10億元發「促進經濟振興券」，將普發縣民每人3千元，議會昨天通過預算，最快9月中下旬發放。原本到9月底的國旅補助，交通部長李孟諺昨表示，「往後延長沒有問題」。

觀光署指出，國旅至花蓮補助已用11萬間房、1億多元經費，總經費共8.15億元，預計可從原先的9月延長至今年底。此外，將針對國際觀光客推出史上最大的行銷方案，8月起陸續推出來台機票買3送1、買2送1、高鐵買1送1，或到花蓮每團補助3萬或5萬元等措施。

花蓮縣府觀光處長張志翔說，參考中央及金門縣府經驗，規畫發放振興券促進內需，對象為今年4月3日前設籍花蓮的縣民。振興券分為500元面額4張、200元5張，一份共9張價值3千元，委請中央印製廠以防偽技術印製，作業約需35到40天。

「若來得及9月就可以發。」張志翔表示，規畫發放時間為1周，前2天比照選務系統設置多個發票所供民眾領取，後5天可以就近到鄉鎮市公所領取，同個戶籍可以代領，振興券等同現金但不能找零，年底前可以在縣內有商業登記、稅籍店家使用。

張志翔表示，6年前花蓮也發生0206地震，當時沒有交通中斷問題，觀光市場也花了半年才恢復。依去年觀光署統計，花蓮全年旅宿業產值76億元，平均一季19億元，這次震後受交通影響，觀光持續低迷，4月到年底共三季，換算大約57億的旅宿產值幾乎都沒了，再以旅宿業占旅遊總支出37%計算，花蓮到年底因地震造成觀光損失至少150億元。

東部天災不斷，不僅國旅重挫，也影響國際觀光客來台意願，今年截至7月，僅430萬國際客來台，還不及目標數的一半。觀光署說，在原先提供國際團客來台獎勵的基礎下，調升小團獎助額度，像8至24人團，3天2夜補助從1萬元提升至2萬元，7天6夜以上從2萬元提升至3萬元。另也加碼只要有前往花蓮住宿一晚，每團補助3萬（4至49人）或5萬元（50人以上）。

國旅補助 花蓮 觀光署

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