謝國樑打造音樂空間 邀江志豐參觀

基隆市公車處舊址轉型為小型音樂空間，市長謝國樑昨邀音樂人江志豐參觀。謝說，這處音樂空間不單為音樂人打造，也希望成為音樂幼苗成長的搖籃，歡迎學校音樂性社團來此慢慢累積舞台經驗。江志豐說，該空間除了辦小型演唱會，歌手辦新歌發表會也合適。

謝國樑想把基隆打造成音樂城市，在碧砂漁港連辦兩天的基隆浪曲演唱會剛落幕，昨再邀在基隆出生成長的江志豐，及差點踏進演藝圈的新北市議員陳世軒，一同參觀7月初開幕的音樂空間「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」。

公車處舊址改建的「B'IN LIVE SPACE–KEELUNG」，位在中正路、正豐路口，兩側分別是沙灣歷史文化園區、清法紀念園區。3層樓建物占地約300坪，1樓為開放空間，目前展出必應籌辦演唱會相關物品和資訊。2樓是多功能展演空間，可辦繪畫、攝影、收藏等靜態展覽及論壇、講座。3樓是可容納250人的小型LIVE HOUSE，可舉辦各類型音樂演出。

謝國樑表示，基隆有許多高水準的音樂人，期待「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」成為音樂人創造自我價值的空間，希望這處音樂空間不只是為專業音樂人打造，也歡迎社團學生使用。