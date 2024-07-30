基隆火車站發政策筆記本遭疑公器私用 謝國樑否認

面臨罷免危機的基隆市長謝國樑，最近在基隆火車站向通勤族問候，並發放政策筆記本，遭外界質疑公器私用。謝國樑今天說，主要是讓民眾了解市府做了那些工作，沒有公器私用。

謝國樑一連2天在基隆火車站向通勤族問候，並發放政策筆記本。

有網友質疑，謝國樑在基隆火車站發政策筆記本不符合台鐵場地短期出租「婚喪喜慶、政治性、政黨（如選舉、政治性演講、造勢等）等活動或其他足以影響旅客出入、營運設施安全、本公司形象及周邊環境安寧之活動，不予租借」規定，已向台鐵檢舉。

民進黨籍基隆市議員張之豪也質疑，市區有「挺謝國樑、反罷免」的廣告看板一度沒有署名，之後才補上「國民黨基隆市黨部」，廣告看板也有偷跑嫌疑，違反選舉罷免法。

謝國樑今天回應，發放政策筆記本主要是讓民眾了解市府做了那些工作，只談政策不談選舉，沒有所謂公器私用的問題。

基隆市政府發言人呂謦煒重申，謝國樑到火車站問候市民，說明市政發展，近距離傾聽市民真正心聲，無涉及宣傳罷免或反罷免，不是政治活動，且發放文宣品的行為，並未違反台鐵規定。

基隆市選委會總幹事張淵翔指出，若有違規競選廣告物將依照選罷法辦理，目前市選委會尚未收到這類檢舉。

鐵路警方表示，據了解，謝國樑近日向通勤族問候時並未進入火車站體，沒有影響旅客進出。