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宜蘭縣榮獲健康促進學校績優縣市優等獎 另有4所學校表現優異

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣榮獲健康促進學校績優縣市優等獎，凱旋國中榮獲健康促進學校特色獎勵競賽卓越金質獎，新生國小榮獲卓越銅質獎；光復國小是口腔保健績優學校優良獎，力行國小視力保健績優學校入選獎，今天接受表揚。圖／縣府提供
宜蘭縣榮獲健康促進學校績優縣市優等獎，凱旋國中榮獲健康促進學校特色獎勵競賽卓越金質獎，新生國小榮獲卓越銅質獎；光復國小是口腔保健績優學校優良獎，力行國小視力保健績優學校入選獎，今天接受表揚。圖／縣府提供

宜蘭縣最近榮獲全國健康促進學校績優縣市優等獎，另有凱旋國中榮獲健康促進學校特色獎勵競賽卓越金質獎、新生國小榮獲卓越銅質獎；光復國小獲口腔保健績優學校優良獎、力行國小獲視力保健績優學校入選獎，整體表現優異，今天在縣務會議中獲得表揚。

教育部及衛生福利部日前在台大國際會議中心表揚宜蘭縣得獎單位，今天縣政府教育處長簡信斌在縣務會議中獻奬給縣府，由縣長代表收下。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣政府自98學年度起，100所國民中小學全面推動健康促進學校計畫，多年來學校在學童健康促進議題上默默耕耘，將視力保健、口腔保健、健康體位、菸檳防制、性教育愛滋防治及全民健保正確用藥等議題融入學生校園生活，培養正確觀念。

林姿妙說，投資孩子的健康，就是投資國家的未來，鼓勵所有學校繼續努力，推動健康促進計畫，讓每位學童都能在健康環境中茁壯成長。

除了宜蘭縣榮獲111學年度健康促進學校績優縣市優等獎外，凱旋國中榮獲113年健康促進學校特色獎勵競賽卓越金質獎，新生國小榮獲卓越銅質獎；光復國小榮獲112學年度口腔保健績優學校優良獎，力行國小榮獲112學年度視力保健績優學校入選獎，學校的努力成果獲得肯定。

其中，拿下卓越金質獎的凱旋國中「用健康營造一所優質的學校」，把健康促進的觀念融入學校課程及日常生活中，譬如師生落實每天下課班級戶外運動，校園實施節能減碳、垃圾減量，選拔「凱旋之星」樹立良好品格楷模，透過培養健康的生活習慣與正向情緒，提高學習效率，營造安定快樂的學習氛圍。

宜蘭縣榮獲111學年度健康促進學校績優縣市優等獎，縣府教育處長簡信斌（左）今獻獎給縣長。圖／縣府提供
宜蘭縣榮獲111學年度健康促進學校績優縣市優等獎，縣府教育處長簡信斌（左）今獻獎給縣長。圖／縣府提供

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