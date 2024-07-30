鬼月到...鷄籠中元祭放水燈遊行 默島進行曲演出揭開序幕

「雞籠中元祭」今年邁入第170年，主普張廖簡姓宗親會和基市府今天公布8月3日起，為期1個月的中元祭系列活動，除了重頭戲放水燈遊行等傳統祭典科儀，還有裝置藝術、展覽等藝文節目，並推出多款文創商品。

文化部從2008年至今，已依文化資產保存法指定23項重要民俗，鷄籠中元祭編號1，是最早指定的重要民俗。基市府和張廖簡姓宗親會今在基隆麗都蝶客花園，公布今年中元祭流程，基隆市長謝國樑、基隆市議長童子瑋、張廖簡宗親會主委張通榮和宗親代表出席。

中元祭8月3日（農曆6月29日）午夜11點30分由開基老大公廟「開燈夜」拉開序幕，8月4日（農曆7月1日）開龕門。主普壇8月15日（農曆7月12日）開燈放彩，8月17日（農曆7月14日）晚上放水燈遊行，8月18日（農曆7月15日）中元普度，9月3日（農曆8月1日）關龕門。

謝國樑表示，鷄籠中元祭邁入第170年，不僅要延續傳統，也要融合文化與創新，讓更多人認識中元祭。文化觀光局今年推出一系列活動。藝術家成若涵的裝置藝術作品「團元」，8月3日至9月30日，將在文化廣場與基隆塔展出，一高一低遙相呼應，是現代與過去的對話、人與靈魂的共鳴，更是對歷史的緬懷與展望。

文化觀光局說，8月8日至8月29日在基隆美術館M01展覽室，舉辦「鬼朋友度中元」親子特展，讓民眾及親子用更親近、更活潑的方式認識中元祭。

8月17日至8月18日，基隆市區將舉行「隆來JOIN平安」中元祭主題快閃活動，配合放水燈遊行及普度2日，知名品牌如霹靂布袋戲、在地咖啡品牌、台虎精釀、韓國商會、KIRIN Bar Beer、茶聚等將設立快閃店，以平安為概念結合品牌特色，並設計各種互動及趣味遊戲、製作平安令旗、小神衣及紋身貼紙等特色文創品，邀請市民朋友踴躍參與。

今年的雞籠中元祭還推出小文創品「平安發摟米」，取英文諧音「Follow Me」命名，寓意平安和祝福相隨行。8月9日至8月18日到設在文化廣場的基隆平安選物所，即有機會獲得這款平安米，活動期間可上官網查詢相關資訊。

放水燈遊行是中元祭重頭戲，文化觀光局長江亭玫說，中元祭將由「默島進行曲」演出揭開序幕。國家文藝獎得主何曉玫擔任藝術總監，展演特技彈跳獅陣，中華民國傳統民俗文化協會30名樂師北管演奏，展現基隆的文化風情。這場表演結合陣頭團體和當代舞蹈，透過社會上的各色人物展現跨時代的臺灣意象與歷史文化。