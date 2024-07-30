藍委要求公視下架罷樑影片 民團：國民黨沒有是非

國民黨立委王鴻薇今天說，公視播出罷免基隆市長謝國樑的專題不中立，已向國家通訊傳播委員會檢舉，並要求下架影片。

發起罷免謝國樑的公民團體回應，很遺憾看到國民黨眼中只有藍綠、無是非對錯，漠視基隆市民心聲。

國民黨立委王鴻薇、林沛祥今天在立法院召開「公視台語台違反選罷法播報基隆市長罷免案」記者會指出，日前公視台語台這則專題節目共11分鐘，然而報導謝國樑的回應只有7秒，這樣的專題不中立，將依「公職人員選舉罷免法」向國家通訊傳播委員會（NCC）、基隆市選委會檢舉，並要求公視下架影片。

發起罷免的「山海公民拆樑行動」公民團體回應指出，公視主要以公民的角度，呈現普通市民在政治參與的過程。林沛祥身為基隆市的民選立委，在觀看影片時，理應給與市民更多的理解與關懷。遺憾的是，林沛祥竟與王鴻薇一起指責市民，令人懷疑林沛祥的立場強烈具有政黨色彩。2名立委在記者會上的訴求與主張，真實性也令市民難以信服。

「山海公民拆樑行動」表示，基隆地區只有1席立委，應當是在國會中替基隆爭取更多公共預算，而非這樣濫用社會資源與媒體聲量來模糊焦點，不分是非黑白。