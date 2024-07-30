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蘇花公路崇德至和仁段路斷7天 下午搶通放行1次

中央社／ 花蓮縣30日電

蘇花公路颱風凱米影響，和仁至崇德段因多處邊坡崩塌，道路中斷近7天，今天下午5時搶通放行1次，夜間封路；台鐵北迴線持續趕工修復，預計8月3日恢復單線雙向通行。

台9線蘇花公路因颱風夾帶強風、豪雨影響，台9線和仁至崇德（154.8k～165.8k）路段內161.3k、162.7k、163.3k、164.2~164.5k等發生多處邊坡崩塌及土石流災情，坍土方量達4萬立方公尺，經多天搶通，今天下午5時搶通放行1次，夜間封路管制。

今天中午前，蘇花公路崇德管制站已經出現排隊車潮等待放行。黃姓民眾說，趕著到台北辦事情，需要開車上去比較方便，原本要搭船運，但沒有預約到，今天聽說蘇花公路會搶通，擔心會塞車過不了，上午10時就到現場等待。

邱姓縣民說，要送孩子到桃園念書，因道路中斷多等了1週時間，今天下午3時就到崇德管制站排隊等放行，雖然有點害怕，但還是得開。

汪姓貨運業者說，前幾天從北部走南迴分兩段走，先到台東後休息，昨天才到花蓮，若直接開一趟要6至9小時，蘇花公路雖然較危險，交通時間跟差很多，且開習慣了，不會害怕。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，崇德至和仁部分路段採單線雙向通行，現場有人員引導，特別提醒因崇德隧道、匯德隧道內停電，且地面有泥濘，用路人務必小心通行。

南澳工務段指出，今天下午5時會讓和仁、崇德管制站前車輛全數通過，便封閉道路實施夜間管制；搶通初期，每天上午6時至上午8時、中午12時至下午1時、下午5時至晚間7時共3次放行，夜間封閉不開放通行。

鐵路部分，台鐵今天說明最新搶修進度，北迴線崇德車站以北4處災點持續搶災，預計8月2日完成東正線土石流清理、橋梁整檢及路線、號誌及通訊等系統復舊，8月3日恢復東正線單線雙向通行。

台鐵指出，預計今年底完成小清水溪橋重建，恢復北迴線雙線行車；若現場發生地震或天候條件不佳等風險，將暫緩搶修施作，可能延後期程。

台鐵 蘇花公路 颱風

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