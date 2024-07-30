獲上億元補助更新屠宰線...機台卻生鏽 花蓮縣府說明

花蓮縣農產運銷公司獲農業部補助上億元更新肉品市場兩條屠宰線，多位縣議員實地考察發現，其中一條啟用才半年，機台嚴重生鏽，懷疑「偷梁換柱」，且動線紊亂、建物老舊，要求檢討改善；縣府表示，均依中央推行現代化方向，後續會再調整精進。

肉品市場長年占用國有地，編列519萬元購地，議會今天審查追加預算案，多位昨天到現場實勘的議員，輪番發言提出質疑。

縣議員張美慧說，中央分別在110年、112年各補助6000萬元、5000萬元建置冷鏈設施，但才剛用半年的屠宰線，機台生鏽很嚴重。她指出，農產運銷公司由縣府公營、百分之百出資，長年營運績效欠佳，縣府又不好好監督，這幾年一直被審計失揪出缺失，實在需要大大改善跟檢討。

縣議員林則葹說，肉品市場建物老舊，機台鏽得很嚴重，讓人懷疑「是不是偷梁換柱？」縣議員楊華美說，原本是自動化的吊掛放血，現在改成平躺式放血，血放不乾淨，還要人工拉起來放到熱水池去脫毛，不但易造成員工受傷，過程中豬隻屠體也可能被摔得瘀青、破皮，良率下降，賣不出去影響獲利。

縣議員鄭寶秀認為，縣府爭取上億元設備，卻放在老舊建物裡任由劣化，有如「先掛號再打針」，應該先改善環境才對。

縣府代理祕書長饒忠說明，農產運銷公司已40多年，廠房老舊，但卡在占用國有地，才提出追加預算案，解決後才能取得合法建照和使用執照改善，但冷鏈設備因中央專案有時效性，無法等廠房蓋好再爭取，所以先申請中央補助款。

縣府農業處表示， 農業部冷鏈設施設備計畫是委由農科院專家輔導，中央推動新的平躺式放血，全台各縣市或知名大廠都採用，主要是有收集豬血的需求，以符合「屠宰場收集供食品用血液衛生管理作業程序」的衛生要求。

農業處表示，豬隻屠宰均採電暈後宰殺的人道處理，瘀血是放血速度造成，已逐漸改善，良率也有提升。因豬隻規格大小不一，只能採人工擺正脫毛，現行屠宰流程僅脫毛槽需要人工，其他都採軌道搬運。脫毛機從去年起使用，新裝塑膠以一般螺絲鎖上去機台，應是熱水及消毒水造成鏽蝕，機具狀況會定期檢視，目前都是遵照中央推行現代化的方向，後續會再調整精進。