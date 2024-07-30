宜蘭幸福親子包不只是個包更是「敲門磚」 2案例分享救了新生兒

宜蘭縣2022年推出「幸福親子包」送給新生兒爸媽，裡頭有育嬰必備用品，至今總共送出5887包。縣府社會處今天在縣務會議表示，親子包不只是個包，社工在送包時發現有些低收、獨居或心智障礙媽不會照顧孩子，經適時導入資源，救助圓滿了一個家庭。

縣政府兩年前首創「幸福親子包」，包內有幼兒圍兜兜、濕紙巾、手套、玻璃奶瓶、大浴巾、奶粉瓶、嬰兒用手巾、育兒資源網宣導墊板及幼兒專責醫師宣導單，爸媽如果要帶小孩出門，直接背起這個包，用品俱全很方便。

縣府社會處長林蒼蔡表示，社會處5個社福中心社工親送親子包到新生兒住處，關懷產婦及新生兒需求；此外針對低收入戶，身心障礙，特殊境遇弱勢家庭，縣府提供90小時月嫂到宅服務。

「月嫂到宅指導員」共24人，大部分是中高齡二度就業婦女，全都受過產婦照顧、幼兒照顧、家務整理、月子餐製作等專業培訓。

林蒼蔡分享兩個社工送包直擊，一位靠著資源回收的低收入小媽媽，家中堆滿雜物，吃喝睡都在1張床，還養了3隻寵物隨便大小便，聞到異味，他們引進月嫂幫忙指導如何帶孩子，並且導入二手家具，把該丟的東西丟掉，後來這位小媽媽開心說「終於不會找不到東西了」。

另一位是心智障礙獨居母親，照顧自己都有困難，孩子哭了，她不知如何處理，縣府除了請月嫂去幫忙，還請社工與她加入line群組，隨時幫她處理各項疑難，有一次半夜小孩大哭不停，透過line連繫覺得情況不對，直接叫救護車把孩子送醫，救回一命。