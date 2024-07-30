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台東總圖書館形塑台東山嵐 最快114年10月啟用

中央社／ 台東縣30日電

台東新建總圖書館目前硬體結構進度逾9成，設計發想形塑台東山嵐，營造彷彿置身於山谷的閱讀體驗，工程費新台幣4億1000萬餘元，最快明年10月啟用。

台東縣政府在南京路的原台東縣立游泳池興建台東總圖書館，外觀建物已完成，台東縣長饒慶鈴今天前往視察工程執行情形。

工程人員簡報表示，建物約1920坪，地上4層地下1層，有閱覽空間、探索館、特色展區、親子閱讀區、書庫、地下停車場，總工程費新台幣4億1128萬8732元，目前建物進度逾9成，將於8月竣工，屆時交由文化處接棒處理後續室內裝修、圖書管理系統建置及台東探索館設置等。

台東縣政府文化處表示，相關規劃案皆已完成發包，預計最快於明年10月25日正式開放啟用。

饒慶鈴表示，原有圖書館閱覽空間不足，因此縣政府於111年2月展開總圖新建工作，規劃一座圖書館與舊館連結，建築物設計以台東山嵐為出發點，空間動線流暢，營造彷彿置身於山谷的閱讀體驗，並將新館與舊有圖書館連結，設置完善親子閱讀空間、具台東特色的閱覽藏書空間及文創基地等，建築設計簡潔，空間動線流暢，期待成為台東市區新地標及藝文活動新據點。

圖書館

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