澎湖輪、凱旋一號接棒蘇花運輸 航港局今受理登記

花蓮北上鐵路搶修中，蘇花公路雖預計今天下午5時搶通，每天仍只有放行3時段，交通不便。航港局調度新台馬輪支援花蓮來回蘇澳運輸至今天，明（31日）起增調澎湖輪、凱旋一號接替新台馬輪，今天起受理明天搭乘登記，可運輸更多人員與車輛。

新台馬輪自28日起，連續3天提供蘇花藍色公路運輸，每天南下北上各一航次，提供600多個座位及30輛小客車、6輛大車及8輛機車等，雖然過程耗時，不過在蘇花鐵公路斷的情況下，吸引許多民眾免費搭乘。航港局統計，新台馬輪7月29、30日共疏運旅客1975人、車輛209輛，紓緩東部運輸壓力。

航港局指出，蘇澳花蓮間自明天起至8月2日增開澎湖輪，凱旋一號也是明天起投入運輸，時間至8月3日，澎湖輪可載運600名旅客、74輛小客貨車（含重機）、6輛大客貨車及25輛機車；凱旋一號運量為261名旅客，可協助疏運更多的人員及車輛。

航港局表示，蘇花海運7月31日至8月3日疏運航班，今天起每天上午8時至下午6時開放民眾到航港局官方LINE帳號登記，每天僅受理隔天船班登記，若已額滿將給予候補序號，提醒民眾視需求選擇船舶，勿重複登記。想要儘早抵達目的地，且無攜帶大型行李的旅客，可搭凱旋一號；有攜帶大型行李旅客，則建議選擇澎湖輪。

另外，高雄開往澎湖的澎湖輪被轉調支援蘇花，引起要來回高雄與澎湖的旅客抱怨，航港局表示，為降低對澎湖輪原訂位旅客影響，已研擬旅客、貨物及車輛替代運送配套措施方案，協調南海之星二號船舶代替，7月31日至8月2日提供與澎湖輪原預定相同的2個往返航班。

航港局指出，除此之外，旅客也可改搭布袋馬公航線，往返高雄嘉義布袋港間所需車資（高鐵、客運、共乘計程車等）將全額補助。原預定7月31日至8月2日有車輛運送需求的民眾，可利用澎湖輪7月30日馬公—高雄航班，或選擇延後至8月3日至8月6日間的船班運送；目前已協調5家貨運公司，可維持貨運物資運送服務。

其餘詳情可上航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」查詢。