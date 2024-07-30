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花蓮豐濱立德部落文健站揭牌 為海線長者添保障

中央社／ 花蓮縣30日電

花蓮豐濱鄉立德部落位於太平洋海濱，人數不到200人的噶瑪蘭族部落，在縣府原住民行政處爭取下獲中央挹注，設原住民文化健康站，昨天舉行揭牌儀式，落實部落初級照顧服務。

豐濱鄉立德部落是台灣原住民族噶瑪蘭族人的聚居地之一，部落位處省道台11線約55公里週邊，人數約有160人，其中55歲以上的原住民長者約30人，占部落人口數20％。偏鄉經濟發展遲緩，部落青壯年為了生活大多選擇到花蓮市或大都市打拚，人口外流造成部落人口老化日益嚴重。

花蓮縣原住民行政處今天發布訊息表示，提報豐濱鄉噶瑪蘭族立德部落設置原住民文化健康站，獲原住民族委員會核定，由花蓮縣吉立斯文化發展協會執行，29日舉辦開站揭牌儀式，鄉長邱福順、部落長者、地方仕紳及相關單位等人員，共同歡慶長照資源投入偏鄉部落。

縣府原行處輔導行政科長Lowking表示，立德部落除了人口老化問題，部落地理位置距北端的貓公部落及南端的港口部落仍有相當遠路程，部落亟需長照資源投入。

此外，噶瑪蘭族的傳統文化也藉由長照據點設置，提供傳承及保存的平台，特別是噶瑪蘭族的編織技藝、年祭、歌謠等傳統珍貴的文化。未來能夠在兼顧長者健康與文化傳承保存工作上，有更進一步發展，縣府將持續建構更良善的長照環境和場域。

原住民 噶瑪蘭 長照

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