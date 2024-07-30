小貓困20公尺高架橋 基隆消防局出動雲梯車救援
一隻小貓疑受困在基隆市國道高架橋排水管數日，離地約20公尺高，消防局今天獲報後，出動雲梯車升梯救援將小貓帶下，交由基隆市動物保護防疫所安置。
動保所今天下午3時許向消防局通報，有隻小貓受困在國道高架橋下方，受困位置離地約20公尺高，人員無法接近，請求消防局協助救援。
消防局立即派遣仁愛分隊前往救援，消防員到達現場，發現小貓位於橋下水管，險象環生，且受困位置過高，架設雙節梯也無法接近，義勇消防員原本打算從高架橋上隔音牆下降救援，考量因位於高速公路上車輛川流不息，且需跨過隔音牆不易固定，為保障人員安全，決定以雲梯車升梯救援。
雲梯車到場後，消防員順利升梯靠近小貓，小貓也十分溫順，配合消防員帶回地面，交由動保所接手安置。消防員拯救小貓時，有不少市民圍觀，擔心小貓安危，見到小貓順利救下後，紛紛對消防員表達讚賞。
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