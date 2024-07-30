花蓮下大雨 令人憂蘇花難搶通

台9線蘇花公路崇德至和仁段邊坡，在403地震後鬆動不穩，又遇凱米颱風，將在山腰的大量土石沖刷下來，造成交通中斷，搶修行動如火如荼推進，預計今天下午5時重新開放通行。花蓮山區昨下大雨，令人擔心通車期程將延後。公路局表示，根據預測雨量應不影響通車期程，將持續監測觀察，如有變動會立即公告。

凱米颱風造成鐵公路交通受阻，花蓮縣秀林鄉公所昨宣布，30日大天祥地區，包含富世村布洛灣及富世村12至19鄰範圍，及和平村停止上班，停止上課。縣內其餘地區正常上班上課。這也是兩地區放的第7天颱風假。

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，蘇花公路崇德至和仁段邊坡在地震後不穩定，凱米颱風導致崇德段164.5公里等處上邊坡崩塌，鐵公路遭土石淹沒，鐵公路單位加派人力與機具清坍。花蓮昨天下午降大雨，用路人憂心，雨勢是否影響蘇花公路搶通期程。

林文雄指出，工地搶修期程照原訂計畫，該清完的土石陸續清完，並展開箱涵、邊坡導流工作，也嚴密監看降雨量。