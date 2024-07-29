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謝國樑火車站發政策筆記本 罷樑團體肯定「重返民間」

中央社／ 基隆29日電
基隆市長謝國樑今早到基隆火車站南站開直播，並發送政策筆記本給民眾，推廣他主政1年多的市政建設和政策理念。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑今早到基隆火車站南站開直播，並發送政策筆記本給民眾，推廣他主政1年多的市政建設和政策理念。圖／取自謝國樑臉書

基隆市長謝國樑今天到火車站問候通勤族，並發送政策筆記本。罷樑公民團體表示，謝國樑能「重返民間」與市民交流予以肯定，相信心胸不會如此狹隘，只想與相同立場民眾交流。

謝國樑在競選基隆市長時，時常一早開啟直播在基隆火車站問候選民，如今面臨罷免危機，謝國樑重啟選舉模式，今天上午在基隆火車站南站，透過臉書（Facebook）直播，發送政策筆記本給通勤族，並介紹一旁由星宇航空認養改造的候車亭。

「好久不見了」，謝國樑直播說，基隆市府昨天和27日在碧砂漁港舉辦很棒的基隆浪曲演唱會，今天起，他會不定時針對基隆各項政策向市民推廣，並發送政策筆記本給民眾。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今天晚間表示，雖然只有謝國樑口中的「選舉模式」時才能看見謝國樑，對於謝國樑能重返民間，終於想到要與市民交流，團隊依舊給予肯定，但謝國樑也不要忘記，仍有許多市民對市政存有疑慮，相信謝國樑心胸不會如此狹隘，只想與相同立場的民眾交流。

李晏蓉說，她也要提醒謝國樑，依據台鐵規定，基於行政中立原則，政治性活動台鐵均不予出借場地，小心不要為了宣傳而知法犯法。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，謝國樑到火車站問候市民，說明市政發展，近距離傾聽市民真正心聲，無涉及宣傳罷免或反罷免，怎麼會是政治活動，若罷免團體對此有所質疑，那麼罷免團體利用火車站當成罷免連署點，才真正是違反行政中立，且近距離傾聽民意，並發放文宣品的行為，並未違反台鐵規定。

火車站 謝國樑

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