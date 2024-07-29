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基隆雲梯車救貓！受困地太刁鑽…牠怎麼上去的？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝

基隆今天有一隻貓困在高約20公尺的高架路下排水管上，動保所人員難以救援，通報消防局協助。消防人員發現從橋下架梯，或從橋上垂降都有難度，最後動用雲梯車救出。

消防局今天下午3點獲報，一隻小貓受困在中山高基隆端通往市區的第29號高架橋下方，距離地面約20公尺，動保所人員無法接近，請求協助。

仁愛分隊前往支援，到場發現小貓困的位置很高，從地面架設雙節梯無法接近，有義消打算從高架橋上垂降救援，但因為高架橋有設隔音牆，不易固定，加上車流量大，顧及安全作罷，評估後決定出動雲梯車救援。

雲梯車到場後，消防員順利升梯靠近小貓將牠帶下來，交由動保所人員安置，救貓過程不少市民圍觀，還好安全脫險。

一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝
一隻貓受困在高約20公尺的高架路下排水管線，消防人員出動雲梯車救出。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 小貓 高架橋

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