基隆雲梯車救貓！受困地太刁鑽…牠怎麼上去的？

基隆今天有一隻貓困在高約20公尺的高架路下排水管上，動保所人員難以救援，通報消防局協助。消防人員發現從橋下架梯，或從橋上垂降都有難度，最後動用雲梯車救出。

消防局今天下午3點獲報，一隻小貓受困在中山高基隆端通往市區的第29號高架橋下方，距離地面約20公尺，動保所人員無法接近，請求協助。

仁愛分隊前往支援，到場發現小貓困的位置很高，從地面架設雙節梯無法接近，有義消打算從高架橋上垂降救援，但因為高架橋有設隔音牆，不易固定，加上車流量大，顧及安全作罷，評估後決定出動雲梯車救援。