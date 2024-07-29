「幾米」飯店再見…花蓮翰品7月31日開拆
403地震造成花蓮多處建築物受損嚴重，其中翰品酒店花蓮受損，為保障旅客及員工安全已停業，7月31日將拆除重建，施工至11月30日共4個月，工程不影響周邊道路使用。
雲朗觀光集團旗下翰品酒店花蓮的前身是花蓮中信飯店，建築屋齡已43年，業者原本有意要改建，且在去年取得拆除及改建許可，規畫明年啟動改建，受到地震影響，飯店牆壁及梁柱龜裂、騎樓立柱磁磚掉落等災害，決定提前改建。
雲朗集團與國際知名繪本畫家「幾米」合作，以「擁抱」一書為概念，將翰品酒店花蓮打造為主題式飯店，門口醒目的幾米裝置多年來已成為在地知名地標。對於改建員工不捨。
花蓮縣政府表示，為保障員工勞動權益，社會處勞資科於4月9日偕同花蓮就業中心，提供員工相關就業協助及勞動相關法令諮詢服務，針對飯店拆除重建工程，提醒用路人注意行車安全，遵守交通規則。
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