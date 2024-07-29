快來吃最後一次！宜蘭半世紀老店「味芳海鮮園」 8月15日熄燈

宜蘭縣羅東鎮經營半世紀的知名老店味芳海鮮園，傳出將於8月15日結束營業，網友一片不捨聲浪，紛紛留言「記憶中的好味道」、「再也品嘗不到好吃的古早味」。由於味芳的老闆財哥年事已高，家人都勸他退休，不得不做出這個難捨的決定。

味芳海鮮園是民眾口中的味芳餐廳，好滋味相傳50年，至今仍深受喜愛，羅東鎮公所舉辦大型活動或宴客都經常選在這裡。

今天網路傳出，味芳老闆年事已高，決定於8月15日結束營業，「嚴格把控每一份食材，用心調制每一道料理，這是味芳的日常，也是味芳五十年如一日的堅持！」

「然而，天下無不散的筵席，羅東味芳餐廳，即將在8月15日結束營業」，感謝大家對味芳的支持「味芳即將熄燈，但是我們相信屬於味芳的獨特滋『味』，會一直貯存在你我記憶的扉頁中，永遠留『芳』！」。

消息一出，網友不捨從小吃到大的味道即將消失，大嘆可惜，網友回憶起美味「古早味好食堂，幾十年功夫菜，用料實在！」，「不必很高的預算，就能吃到新鮮海鮮，九孔、龍蝦，生魚片等，CP值超高」，「Q彈的鮑魚、甜度爆表大蝦」，「好可惜！記憶中的好味道」、「美味無極限，我辦婚禮的餐廳」。