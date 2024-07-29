清法戰爭140周年！基隆用時尚與藝術 扭轉戰爭史

今年是「清法戰爭」發生140周年，基隆市政府籌辦「愛與和平城市印象」系列活動，8月3日晚上開幕時，沙灣歷史文化園區變身環境劇場，透過當代戲劇手法，帶領民眾思索「戰爭與和平」，呈現愛與非暴力的文明追求。

清法戰爭發生在西元1884年，這段台灣與法國間的重要歷史，至今已過了140年。基隆市文化觀光局回顧這起國際歷史事件，見證基隆人在清法戰爭中的勇敢，規畫一系列活動，以「清法140愛與和平」意涵回應歷史，倡議國際城市文化新風格。

文化觀光局長江亭玫今天表示，「清法140愛與和平」透過3大印象，3大展區，超過12件藝術作品，以140作為數字文化符碼，打造連結基隆這座城市山海港城，多元特殊的人文歷史地理風貌。

3大展區位在清法紀念園區、信二防空洞和基隆故事館，串起基隆城市新軸線的歷史文化觀光路徑，帶領民眾體驗不一樣的清法戰爭在地歷史時空。

江亭玫說，希望透過藝術策展的概念，讓群眾用不同的方式閱讀歷史，感受穿越不一樣的基隆城市風貌。在防空洞能體驗光與聲響，清法紀念園區在夜間會展現出新新的光景觀（Light Landscape），並在基隆故事館解構屬於基隆印象的歷史文獻印象。

除了辦展覽，8月11日會在清法戰爭紀念園區舉辦和平追思活動，9月7日、8日在國門廣場，舉辦由法國音樂家與藝術家共同打造的「French Weekend在基隆 Love & Peace」，以藝術展覽、飲食、音樂、風尚與創意深度交流。9月14日在白米甕砲台舉辦山與海的音樂廳，9月26日至12月1日在基隆美術館舉辦「第25小時」藝術展。

「清法140愛與和平」總策展人王騰崇，邀請法國藝術家Fiona Paterson、墨西哥藝術家Lua Rivera及在地燈光設計王祥豪，重新以不同視角剖析140年前的清法戰爭。清法戰爭紀念園區展出大型編織藝術裝置「愛與和平的織錦」，呼應生命中愛的價值。光的地景藝術作品「命運之詩」，探討戰爭背後對家鄉土地的熱愛和思念。光環境照明作品「清法光景」，回溯清法戰爭時期的亞熱帶場域和探索夜間法軍墓園。

「清法140愛與和平」活動8月3日晚上7點，在沙灣歷史文化園區舉行開幕式，除了環境劇場演出，也會點亮清法戰爭紀念園區，並邀請灣兜創辦人黃龍輝、炎森飲食主理人徐世軒，辦理愛與和平事件專屬的基隆風味設計紀念調酒派對Sino-French 140。