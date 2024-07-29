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花蓮翰品酒店提前改建7/31開拆 工程為期4個月

中央社／ 花蓮縣29日電
花蓮翰品酒店提前改建7/31開拆。本報資料照片
花蓮翰品酒店提前改建7/31開拆。本報資料照片

0403地震造成花蓮多處建物受損嚴重，花蓮翰品酒店也受損，決提前改建宣布停業，經內部清除作業後，將於31日展開拆除；施工期間預計7月31日至11月30日，工程不影響周邊道路使用。

雲朗觀光集團旗下翰品酒店花蓮的前身是花蓮中信飯店，建築屋齡已43年，原本就計畫改建，且已在2023年取得拆除及改建許可，規劃在明年啟動改建程序；但因地震影響，造成牆壁及梁柱龜裂、騎樓立柱磁磚掉落等災害，決定提前改建，並宣布停業。

雲朗集團與國際知名繪本畫家幾米合作，以「擁抱」一書為概念，將翰品酒店花蓮打造為主題式飯店，門口醒目的幾米裝置，多年來已成為在地知名地標；對於酒店停業，翰品員工紛紛表示不捨，日前更發起「好好說再見」計劃，一同在即將拆除的建物前合影留念，為一段美好回憶與故事留下見證。

花蓮縣府表示，翰品酒店於花蓮0403地震當天即宣布停業，為保障員工勞動權益，縣府社會處勞資科於4月9日偕同花蓮就業中心提供員工相關就業協助及勞動相關法令諮詢服務；針對飯店拆除重建工程，提醒用路人注意行車安全，遵守交通規則。

花蓮 酒店 飯店

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