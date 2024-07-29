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城隍爺幫你顧祖先！宜蘭「一條龍」燒紙錢 安心又環保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣推動「一條龍」代收、代燒及派發的紙錢集中燒服務，特別請城隍爺坐鎮派燒紙錢，確保祭祀者的祖先有收到。圖／縣府提供
宜蘭縣推動「一條龍」代收、代燒及派發的紙錢集中燒服務，特別請城隍爺坐鎮派燒紙錢，確保祭祀者的祖先有收到。圖／縣府提供

宜蘭縣去年推動紙錢集中燒，統計數量達791.965公噸，減少空氣懸浮微粒污染達2.742公噸。面對中元普度，縣政府今天宣布紙錢集中燒的代收地點，增加為267處，各地超商及農漁會或寺廟都有，採取「一條龍」服務，而且會請城隍爺到焚化爐坐鎮，確保派燒紙錢財帛到祭祀者的祖先手中。

「環保低碳祭祀一條龍」，指的是代收、代燒及派發服務，縣府與宜蘭市、羅東鎮城隍廟共同推廣紙錢集中燒，由清潔隊、代收點、環保局代收紙錢並統一焚燒。有鑑於民眾擔心集中燒不夠誠意或祖先收不到，所以縣政府特別尊請城隍爺坐鎮，擔任監督派發紙錢財帛，確保各家祖先都有收到，讓民眾放心。

宜蘭在今年農曆7月期間（國曆8月4日至9月2日），除了南澳鄉及大同鄉因宗教信仰，其餘10鄉鎮市提供紙錢集中收運服務，包括連鎖超商、超市（全家、統一、萊爾富及OK超商、喜互惠以及全聯）、縣內8處農漁會及33處寺廟，共有267處代收點，比去年增加17處，方便就近投遞，代收點地圖可查詢https://reurl.cc/EjYGjK。

此外，環保局為便利社區或公私團體集中普度等祭祀需求，提供預約紙錢收運專車，預約專線03-9907755轉211。集中後紙錢將由收運專車送往利澤焚化廠，投入南天宮法師淨爐後的專用爐口燃燒，減少空污與碳排放。

縣政府所屬機關普度祭祀使用結合巾衣、銀紙的「改良式紙錢」，也會放在各鄉鎮市公所服務台提供紙錢集中袋供民眾免費索取，上方可填寫祭祀資訊。

縣長林姿妙呼籲縣民在中元普度時，響應新紙錢三燒政策「乾淨燒、適量燒、替代燒」，也就是紙錢集中燒、紙錢減量或採用環保紙錢以及以物代金，以鮮花素果或以米、以捐款替代燒紙錢，不論採用哪一種措施，都能為環保盡心力。

宜蘭推動「一條龍」紙錢集中燒服務，請民眾配合環保減碳。圖／縣政府提供
宜蘭推動「一條龍」紙錢集中燒服務，請民眾配合環保減碳。圖／縣政府提供
喜互惠在宜蘭共有19家連鎖超市，縣長林姿妙感謝喜互惠配合做為紙錢集中燒的代收點。記者戴永華／攝影
喜互惠在宜蘭共有19家連鎖超市，縣長林姿妙感謝喜互惠配合做為紙錢集中燒的代收點。記者戴永華／攝影
連鎖超商、超市、縣內8處農漁會及33處寺廟，共有267處代收點，比去年增加17處，方便就近投遞。記者戴永華／攝影
連鎖超商、超市、縣內8處農漁會及33處寺廟，共有267處代收點，比去年增加17處，方便就近投遞。記者戴永華／攝影
金條或元寶的金額大，焚燒紙量少。記者戴永華／攝影
金條或元寶的金額大，焚燒紙量少。記者戴永華／攝影
縣政府所屬機關普度祭祀使用結合巾衣、銀紙的「改良式紙錢」，減少焚燒量。記者戴永華／攝影
縣政府所屬機關普度祭祀使用結合巾衣、銀紙的「改良式紙錢」，減少焚燒量。記者戴永華／攝影

宜蘭 普度 超商

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