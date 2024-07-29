宜蘭黑科技防災！凱米颱風驗證奇效 下水道將擴大設置

宜蘭縣政府今年3月完成雨水下水道的水位監視器，在這次凱米颱風中首度派上用場，全縣120處水位計設在人孔蓋曾經冒水區或淹水地區，採取自動連線監測，發現水位上升肇因於堵塞排水，立即通知各鄉鎮市公所人員前往排除。縣府說，這次試用效果不錯，未來考慮擴大布設。

依照地面下的排水鋪設，道路側溝的排水是流入雨水下水道，通常瞬間強降雨有可能造成排水來不及而淹水，但一種情況是，道路側溝人孔蓋不斷有水冒出來，甚至造成淹水，但是雨水下水道卻沒有什麼水，這代表道路側溝排入雨水下水道的管線堵塞，必須趕快排除。

宜蘭縣政府兩年前向內政部爭取「都市總合治水建設計畫」3300萬元經費，在全縣120處雨水下水道人孔蓋與道路側溝，建置水位計，設置地點都是各鄉鎮市人孔蓋曾經冒水、地表淹水、水躍潛勢區段或歷史積淹水地區。

水位計監測原理是，藍線水位線代表安全，上升到綠線代表下水道的箱涵水位已達一半警戒線，黃線代表滿水位，紅線則是水已經溢到路面了。

縣政府水資處表示，若發現水位異常有淹水之虞，可立即通知公所透過村里長、村里幹事預警，研議住家撤離或堆置沙包防災，至少可以多出1小時以上的應變時間，避免發生災情。