四接基市廢止同意遭撤 前市府：謝國樑歪樓公文

台電擬建「四接」，基隆市府廢止前市府原則同意公文，台電提訴願，農業部撤銷市府處分。前基市府發言人游本明今天說，從基隆市長謝國樑的回應，再次證明其無心市政又歪樓公文。

台電計畫在基隆興建第四天然氣接收站，但遭基隆市政府廢止前基隆市長林右昌任內核准的開發同意函，台電為此提起訴願，農業部近日已撤銷基隆市政府處分。

聯合報報導，謝國樑對此表示，現在看來，林右昌任市長時的決議，確實就是在幫中央政府解套，是毫不遮掩的放水。

游本明透過新聞稿指出，林右昌過去已多次清楚說明，市府根本無權也沒有核准開發計劃，當初基隆市政府的「原則同意」，是指同意調查報告所提與保育區重疊部分的內容，並不是基隆市府核准了協和發電廠更新計劃的開發計劃，請謝國樑不要再一直亂扯。

她表示，協和發電廠更新計劃預定地本來就在基隆港築港擴建計劃範圍內，且築港擴建計劃範圍還更大，而基隆市府在民國103年國民黨執政時期就已完成都市計劃變更。

游本明指出，台電當初是在更新計畫預定地範圍進行水產動植物的調查報告，調查顯示對更新範圍內的水產動植物影響並不大，所以基隆市府「原則同意」調查報告內容，由於更新計畫涉及保育區，後續仍要依法進行包括環評等相關審議，程序完成後才能進行後續開發程序。

她表示，農業部撤銷基隆市政府處分，再次證實謝國樑對於市政的不了解、不關心，連公文內容都不了解，刻意扭曲歪樓，難怪最終會被農業部打臉，再讓謝國樑的荒謬市政多增一條。