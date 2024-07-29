花蓮「雲基地」閒置又追減預算 議員批浪費公帑

花蓮縣政府爭取中央經費，將老舊建物打造「雲基地」，採委外經營但數度流標，閒置半年，又因耐震補強流程來不及擬追減預算，遭縣議員批建設計畫不周延、有浪費公帑之嫌。

花蓮縣議會今天審議花蓮縣政府113年度總預算追加（減）預算，其中行政暨研考處提雲基地（即智慧願景館）追減110萬元。

花蓮縣府利用花東基金獎勵金約3000萬元，翻修公路局東區養護工程分局位於府前路的2棟50年老舊宿舍，結合雲端產業趨勢，打造「雲基地」，1樓作為展示空間，2樓是獨立套房，採委外方式經營，去年12月開幕，但至今仍多次流標而閒置。

民進黨籍縣議員張美慧表示，聽到年輕人反映，此基地有如在歷史城區開一輛超光速跑車，銜接相當突兀，縣府未完整評估等流程，之前也被審計室糾舉，現在因來不及做耐震補強又要追減預算。

無黨籍縣議員楊華美說，雲基地有多間套房，至今閒置，要委外碰到建築物安全疑慮，縣府要做結構補強，來不及施作現要追減預算，基地是否在地震帶上也未評估了解，就先花數千萬元去整理、翻修，有浪費公帑之嫌。

行政暨研考處長吳昆儒說明，老舊建物耐震補強須做初評、詳評、規劃設計、施工，因為是爭取花東基金獎勵金，規定必須在當年度使用，因此去年就先完成建物修繕，免得費用被收回，然後再編列100多萬元預算做詳評、後續工程等流程，今年怕時間趕不及完成，所以追減預算，另再提明年度的預算。

吳昆儒說，基地打算委外，但前2次流標，第3次碰到地震，廠商卻步沒來議價，現在第4次公告，據了解，雖然無法吸引外地團隊，但本地有團隊躍躍欲試；這次颱風凱米侵襲，基地內有大樹倒塌壓到圍牆，已展開整理並將爭取工程會修繕補助費用。

吳昆儒指出，基地是一種象徵，有個地方、有個主題讓大家聚集形成一種氛圍之後，慢慢拉開、變成虛擬平台，目前有些數位、雲端做得不錯，如何培養數位或是設計人才，成為花蓮重要產業之一。