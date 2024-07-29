宜蘭漁船疑進入日本領海作業 遭登檢扣船
宜蘭「富申號」漁船昨天下午遭日本公務船登檢扣船，漁業署今天表示，經外交部向日方交涉，該船疑似進入日本領海作業，依日方程序，繳交擔保金150萬日圓後，人船即可獲釋。
漁業署今天表示，「富申」為蘇澳籍延繩釣漁船，本航次於7月27日22時03分自南方澳漁港出港，船上計有8名台籍船員。
漁業署說，「富申」漁船昨天下午4時10分在北緯24度33分、東經122度36分（距蘇澳40浬，護漁界線外5浬）遭日本公務船登檢，經漁業署與外交部向日方交涉，該船疑似進入日本領海作業，目前被日方扣往日本進行調查。
漁業署表示，依日方程序，船主繳交擔保金150萬日圓（約新台幣32萬元）後，人船即可獲釋，目前正由駐那霸辦事處協助處理。
蘇澳區漁會總幹事陳春生今天受訪表示，依報案位置確實是在日本所屬海域，但究竟是無害通過或是在捕魚作業，船長會比較清楚，目前台灣船長和7名台灣船員都平安，希望日方要善待台灣漁民，秉持勿枉勿縱。
陳春生說，漁船如果是受到不可抗拒因素而越界，日方不該登船扣押，若是越界捕魚就應接受相關懲處，船長返台後若有受到委屈，會向相關單位申覆，漁會也會予以協助。
漁業署呼籲，漁船作業時應注意勿進入外國海域內作業，該船疑似進入日本領海，如涉及違反漁業法相關規定，後續將依相關事證核處。
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