花蓮農產運銷公司遭質疑驗收不實 縣府要求改善作業
花蓮縣農產運銷公司獲農業部經費1.1億元挹注，辦理屠宰冷鏈設施（備）改善計畫，不過審計部發現，2期工程不但逾期沒有營運，甚至1期工程未在驗收前試毛豬電宰車，質疑作業不實。縣府回應，1期工程無逾期，2期已在7月18日辦理初驗作業，同時要求公司檢討並改進驗收作業。
農產運銷公司於前年與去年，獲得農業部經費挹注，辦理肉品批發市場現代化屠宰、冷鏈設備改善等2期工程，更新屠宰設施、建置冷鏈設施（備）等，並改善衛生環境，達到食品安全管制系統（HACCP）危害分析及重點管制目標。
不過，審計部花蓮縣審計室查核時，認為農產運銷公司未善盡督導責任，在2期工程中，分別逾期1年3個月及4個月未運轉，且第1期採購驗收作業未依「政府採購法」及契約規定，在驗收前試車，甚至工程未完工就上線運轉營運，也驗收合格結案付款，質疑驗收作業不實。
縣府農業處長陳淑雯回應，第1期工程根據計畫管考及函報農業部結案時程，沒有逾期的情況，現已運轉；第2期工程原本去年底驗收，廠商當時雖然申報竣工，但部分工項不符計畫需改善，在農產運銷公司4月要求趕工後，於7月18日辦理初驗作業，待完成部分缺失後，近日將複驗。
針對公司驗收作業不實，陳淑雯說明，廠商在2022年12月24日完成履約，農產運銷公司於同年12月28日驗收，該公司雖然澄清該年度有辦理毛豬電宰試車作業，沒有驗收作業不實，但經查發現公司卻沒有當時記錄驗收的資料，要求檢討改進驗收程序。
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