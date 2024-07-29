最慘暑假…颱風後 花蓮訂房不到5%

403地震後，花蓮觀光業已「休克」，凱米颱風再度重創花蓮北上鐵公路，陸上交通阻斷，觀光業者面臨史上最慘暑假，訂房率不到5%，大嘆暑假已提前結束，盼中央能比照疫情期間補助。另有賞鯨業者喊話，希望中央開放賞鯨船支援接駁服務，透過「藍色公路」度過交通黑暗期。

花蓮縣觀光旅遊協會理事長陳義豐說，颱風後住房率不到5%，慘況有如403地震後一樣。他被困在台中，前天搭高鐵到高雄，搭火車到花蓮，直言「這次是從業以來最慘的一次」，地震過了快4個月，觀光仍無起色。

陳義豐說，觀光署推住宿一晚千元補助，6月1日到7月23日只用了11%，等於一天只有2千間，以花蓮合法旅宿1萬6千間計算，僅8分之1用到補助。他批行政院長卓榮泰前天視察花蓮災區，卻沒和觀光業者溝通，應要傾聽產業聲音，才知道怎麼補助才能真正幫助產業。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，住房補貼使用狀況不理想，除希望觀光署能延期，或許可用這些經費補助業者，像比照疫情時期訓練人才，讓業者發得出薪水。颱風後花蓮住房再陷入慘澹，張認為，最重要的是提供穩定安全的交通方式，遊客才有意願到花蓮玩。

另有花蓮賞鯨業者在臉書喊話中央，盼開放賞鯨船加入接駁行列。賞鯨業者呂世明說，地震重創花蓮北上交通時，就已和其他同業爭取藍色公路接駁，現在賞鯨船沒旅客，花蓮再面臨交通黑暗期，希望各單位見到地方業者想協助大家度過難關。

呂世明說，花蓮漁港8艘賞鯨船、總載客量約500人，法規上限制乘載客人須原港進出，但當前交通受阻下，賞鯨船可從花蓮港出發，經約2小時的航程，就可將乘客送至花蓮和平港。對此，交通部航港局副局長劉志鴻表示，賞鯨船用於疏運可行性高不高，可能要研議。