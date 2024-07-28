花蓮北上啟動新台馬輪疏運 民眾搶搭：像在逃難

花蓮北上鐵公路受阻，交通部啟動海運計畫，今天上午新台馬輪從蘇澳港載約380人，以及40輛自小客車、2輛貨車與9輛機車到花蓮港；有民眾說，幸運搶到票，感覺卻像逃難一樣。

颱風凱米重創東部鐵、公路，不僅蘇花公路沿線有嚴重坍方無法通行，台鐵北迴線和仁至崇德間遭土石流淹沒、且清水溪橋西線遭沖毀路線中斷，因此，交通航港局規劃蘇澳港與花蓮港之間的航班疏運。

航港局副局長劉志鴻接受媒體聯訪表示，新台馬輪支援3天，之後換「澎湖輪」支援，來回各1班；由於新台馬輪船比較小，要配合潮汐，每次開船時間會隨之調整14分鐘到1小時左右，每天都會公告開船與抵達時間。

新台馬輪可載運45輛小客車及642名旅客，今天上午共載約380人、40輛自小客車、2輛貨車與9輛機車。劉志鴻說，上午的貨車車斗較高，登上新台馬輪不容易，多花了一些時間，8時40分解纜出港；下午1時半還有1個航班從花蓮開回宜蘭，蘇花海運將持續到30日，屆時再視交通狀況、旅客需求調整。

來自台北林男一家人26日搭高鐵到新左營，27日再從新左營搭台鐵南迴線到花蓮李姓女友家提親，明天這對新人得回台北上班，因此選擇搭船北返；李姓女子說，原本想等台鐵通車，但一直延期，不確定何時能通車，還好搶到票，但感覺像在逃難一樣。

此外，為協助疏運旅客，立榮航空加開台北往返花蓮班機，訊息一出，立刻湧入大批旅客上網訂票，瞬間秒殺；還有許多旅客直接跑到花蓮機場立榮航空櫃台前，希望排到候補機位。